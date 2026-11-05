En el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 11' viviremos la esperada hoguera de solteros , con enfrentamientos de todo tipo y revelaciones que despejarán todavía más, si cabe, las dudas que hay en este comienzo del tramo final de 'LIDLT 11'.

Andrea Sabatini es uno de los que pondrá las cosas muy, pero que muy difíciles a los chicos, sobre todo a Nacho, a quien le pedirá un poco más de "huevos" en la vida y le dirá lo que tendría que haber hecho si quisiera seguir con su novia, Náyades.

Pero no es el único tentador que irrumpirá en la hoguera de los chicos: Josué, tentador favorito de Paola, protagonizará momentazos de todo tipo y sacará por completo de quicio a Sergio, y más después de la conexión que han tenido el tentador y su novia días atrás en la hoguera de Villa Montaña.

Y luego están Javi, tentador de Gema, y Fran, soltero favorito de Paula, que provocarán el enfado de Kico con sus insinuaciones y palabras hacia él, en lo que será un nuevo choque entre Fran y Kico: "¿Te va a dar papilla todas las noches? No, porque ella es una mujer".

Por otro lado, también veremos la hoguera de las solteras, con Paula revolucionando por completo a las chicas y Neus dejándonos una confesión inesperada que provocará la reacción de Sandra Barneda: "¿Acabas de decir que no aguantas a Kico?". E Irini, que mantendrá tensos choques con Paola, con Sergio en medio de todo.

Las hogueras finales de 'LIDLT 11'

Y es que 'La isla de las tentaciones 11' llega a su fin, lo que se traduce en que las hogueras finales entre las parejas comenzarán en el siguiente programa, más concretamente las de Rubén y Gema y Sergio y Paola, llenas de momentos que nos van a sobrecoger... y sorprender mucho.

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