Tras ver a Paula caer en la tentación con Fran en Villa Montaña, Sandra Barneda le ha anunciado a Kico que todavía había más imágenes para él, algo que le ha hecho ponerse en el peor de los escenarios... y no es para menos: el participante de 'La isla de las tentaciones 11' jamás se habría imaginado ver a Paula besarse con el tentador, a pesar de que ambos tienen mucho feeling desde el primer día que se vieron.
"¿Qué más vamos a ver? Si ya he visto esto, ¿qué más vamos a ver...?", ha dicho Kico, muy preocupado por lo que podía ver en la 'tablet'. En imagen, Fran y Paula prácticamente como si fueran "novios": "¿Eso también es un juego? Me parece asqueroso. ¡Se está comiendo la boca! ¿Cómo puedo defender esto?", se ha preguntado Kico, que ha calificado las imágenes una y otra vez como algo "asqueroso".
Por último, se ha visto a Paula y Fran meterse bajo las sábanas, lo que ha hecho reaccionar a Kico y dirigirse a Gema y Paola: "¿Y esto qué es? ¿Qué me podéis echar en cara a mí ahora?", les ha preguntado a ambas, tras lo que ha añadido que su actitud ha sido otra totalmente diferente a la de Paula, señalando que nunca se imaginaría ver esto.
Sobre qué le puede estar pasando a Paula en su villa, pregunta formulada por Sandra Barneda, Paola se ha abierto paso para opinar que a su compañera hay cosas que no le gustan de Kico, algo que, como le ha dicho, debería saber.
Según este, a veces "discuten por tonterías": "Siempre hay cosas negativas...", ha dicho Kico, algo que ha sido rebatido por Sandra Barneda, asegurando que, a lo mejor, esas "tonterías" no lo son tanto para Paula, lo que, en parte, puede justificar su actitud en su villa.
Kico se ha aferrado a que Paula está haciendo eso con Fran porque "le echa de menos", pero, según Gema y Paola, no se trata de algo específico ni concreto. "No pueden decirme ellas que fuera hay problemas, cuando ella dice que tenemos la cosa más maravillosa del mundo", ha dicho Kico, en lo que han sido sus últimas palabras antes de pasar a las imágenes de Gema.