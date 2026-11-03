Kico y Nacho acudían a la pirmera hoguera mixta de esta edición de 'La isla de las tentaciones'. Allí vivían un tenso reencuentro con Gema y con Paola, pero además veían imágenes durísimas que Kico no esperaba.
Todo empezaba con unos juegos. En las imágenes que veía, Kico observaba a Paula acercándose cada vez más a uno de los solteros en su villa, Fran. Tanto Gema como Paola insistían en que solo se trataba de juegos, Kico se mostraba cada vez más indignado... pero había más imágenes para él.
Finalmente, llegaba una secuencia en la que Kico, roto, veía cómo Paula daba un paso más besándose con Fran sin que hubiera juegos de por medio.
Tras la emisión, Paula hacía una publicación en stories en la que asumía su parte de culpa: "A veces cometemos errores que nos hacen ver la cosas de una manera que antes no éramos capaces de ver".
Paula cree que hay lecciones que "ojalá no tuvieran que llegar de esta forma" pero está dispuesta a utilizar este aprendizaje: "Creo que de todo se aprende en esta vida".
"Sé que he podido hacer daño a una persona que no se lo merece y eso es algo que me pesa", continuaba diciendo Paula y añadía: "Soy consciente de mis errores y del dolor que puedan llegar a causar decisiones que solo dependen de uno mismo".
Así, concluía diciendo: "Me quedo con el aprendizaje, con todo lo que esto me ha hecho reflexionar y con la certeza de que hay errores que te marcan y te enseñan a valorar las cosas de otra manera".