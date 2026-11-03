Kico y Nacho acudían a la pirmera hoguera mixta de esta edición de 'La isla de las tentaciones'. Allí vivían un tenso reencuentro con Gema y con Paola, pero además veían imágenes durísimas que Kico no esperaba.

Todo empezaba con unos juegos. En las imágenes que veía, Kico observaba a Paula acercándose cada vez más a uno de los solteros en su villa, Fran. Tanto Gema como Paola insistían en que solo se trataba de juegos, Kico se mostraba cada vez más indignado... pero había más imágenes para él.

Finalmente, llegaba una secuencia en la que Kico, roto, veía cómo Paula daba un paso más besándose con Fran sin que hubiera juegos de por medio.