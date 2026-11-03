Por primera vez, ambos han compartido un momento a solas en el jacuzzi , protagonizando un acercamiento que nunca habían tenido. Ha sido en ese momento cuando el tentador ha dado una pequeña clase a la novia de Sergio de cómo debe darse un buen abrazo. “Se dan siempre corazón con corazón”, le explicaba. “¿Ahora me vas a decir tú a mí para qué lado me tengo que poner yo?”, le respondía ella.

El paso de Paola por ‘La isla de las tentaciones 11’ no está siendo nada fácil. Ver a Sergio cayendo en la tentación con Irini y sobrepasando todos los límites ha hecho que esté completamente rota. Pero hay alguien que le hace la experiencia algo más llevadera, y ese es Josué .

Su conversación más sincera

Y, entre abrazo y abrazo, el soltero ha aprovechado para mantener la conversación que llevaba un tiempo deseando tener con ella: “Yo sé que tú no eres capaz de decirme lo que te pasa por aquí (la cabeza)”. Y es que, tal y como le ha explicado, en las últimas horas Josué ha percibido “algo diferente”. Ella ha asentido.

“Yo sé que tú aquí estás diciendo ‘no’. Pero tu mirada me dice que fuera…”, ha continuado. Ha sido entonces cuando ella se ha abierto con él: “Yo tengo que superar muchas cosas y tengo que disfrutar muchísimo”, le ha explicado. Algo a lo que él no ha tardado en dar respuesta: “Y yo te voy a hacer disfrutar muchísimo”.

Del jacuzzi han pasado a la piscina, pero el frío ha hecho que Paola sintiera la necesidad de salir. Eso sí, quería seguir compartiendo un rato con Josué y le ha invitado a continuar en su habitación: “Te dejo pasar si te comportas”.

Paola y Josué, a carcajadas en la habitación

Ya en la habitación, Paola y Josué han protagonizado momentazos en los que han estado riéndose a carcajadas. Una detrás de otra, las bromas se han ido sucediendo entre ellos haciendo que pasaran un rato muy especial: “Me haces reír un montón, eh”, le ha dicho ella.

Aunque, cuando ha llegado la hora de dormir, Paola ha decidido invitarle amablemente a marcharse, no sin antes darle las gracias, algo que él también ha hecho con ella. “Gracias por haber compartido conmigo esta noche. Me voy a soñar contigo. Seguro, vamos”, le ha dicho él antes de salir de su cuarto.

Su baile más sensual

El roce hace el cariño, y la confianza entre ellos ha ido avanzando con el paso de los días. Paola ha ido dando pequeños pasos con él, y el hecho de sentirse cómoda a su lado ha hecho que se haya dejado llevar.