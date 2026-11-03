Los besos de Paula y Fran provocan el dolor de Kico en las hogueras mixtas: "Ella no es así"

Kico aseguraba que quiere con toda su alma a Paula, pero que sus imágenes con el tentador no le están gustando nada, el que además cree que no tienen futuro: “Es un niño de 21 años y la va a mandar a freír espárragos y a mí eso me va a romper, ver que se están riendo de ella. Creo que es una mujer con mucho carácter, pero que tiene un poco de confusión ”.

En las hogueras mixtas , Kico ha descubierto algo que le ha hecho mucho daño y es que Paula ha dado un paso más con Fran , ambos se han besado en su momento más íntimo en la piscina y esto ha hecho reaccionar al participante de ‘ La isla de las tentaciones 11 ’ ante Nacho y las chicas, Gema y Paola .

Y en sus primeras imágenes, al ver los juegos de Paula con Kico, en los que ambos cada vez muestran más complicidad, Kico se mostraba desconcertado: “¿Eso qué es?” Mientras Gema y Paola querían dejarle claro que “sí es un juego”, pero estas explicaciones no le servían: “Yo estoy viendo como le están comiendo constantemente la boca, ella no es así, no hace esto y menos teniendo pareja”.

“¿Y tú eres lanzado?”, le preguntaba Gema y él aseguraba que le explicó esto a Paula: “Le dije que iba a ver imágenes que no le iban a gustar, pero que confiase en mí”. Lo que no convencía nada a la participante de ‘La isla de las tentaciones’: “¿Y qué? Porque ella no haya sido así, ¿no puede mostrar esa parte de ella? ¿Tiene que ser una santa y tu un guarro? Son juegos lo que acabas de ver”.

Kico descubre que Paula y Fran se han besado

Lo que no se esperaba Kico es lo que iba a ver después, la ‘tablet’ volvía a encenderse y llegaba el momento de que este descubriese que Paula ha dado un paso más con Fran y se han besado en la piscina, lo que provocaba un gran dolor en él: “No me jodas, Paula”.