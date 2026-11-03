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La isla de las tentaciones 03 noviembre 2026

Los besos de Paula y Fran provocan el dolor de Kico en las hogueras mixtas: "Ella no es así"

Así ha sido el momento en el que el participante de 'La isla de las tentaciones 11' ha descubierto que Paula ha dado un paso más con Fran y se han besado en la piscina
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En las hogueras mixtas, Kico ha descubierto algo que le ha hecho mucho daño y es que Paula ha dado un paso más con Fran, ambos se han besado en su momento más íntimo en la piscina y esto ha hecho reaccionar al participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ ante Nacho y las chicas, Gema y Paola.

Kico aseguraba que quiere con toda su alma a Paula, pero que sus imágenes con el tentador no le están gustando nada, el que además cree que no tienen futuro: “Es un niño de 21 años y la va a mandar a freír espárragos y a mí eso me va a romper, ver que se están riendo de ella. Creo que es una mujer con mucho carácter, pero que tiene un poco de confusión”.

Y en sus primeras imágenes, al ver los juegos de Paula con Kico, en los que ambos cada vez muestran más complicidad, Kico se mostraba desconcertado: “¿Eso qué es?” Mientras Gema y Paola querían dejarle claro que “sí es un juego”, pero estas explicaciones no le servían: “Yo estoy viendo como le están comiendo constantemente la boca, ella no es así, no hace esto y menos teniendo pareja”.

“¿Y tú eres lanzado?”, le preguntaba Gema y él aseguraba que le explicó esto a Paula: “Le dije que iba a ver imágenes que no le iban a gustar, pero que confiase en mí”. Lo que no convencía nada a la participante de ‘La isla de las tentaciones’: “¿Y qué? Porque ella no haya sido así, ¿no puede mostrar esa parte de ella? ¿Tiene que ser una santa y tu un guarro? Son juegos lo que acabas de ver”.

Kico descubre que Paula y Fran se han besado

Lo que no se esperaba Kico es lo que iba a ver después, la ‘tablet’ volvía a encenderse y llegaba el momento de que este descubriese que Paula ha dado un paso más con Fran y se han besado en la piscina, lo que provocaba un gran dolor en él: “No me jodas, Paula”.

En el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones’ podrás descubrir cómo termina la hoguera de Kico y el resto de las hogueras mixtas.

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