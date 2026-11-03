Sin duda, si hay algo que Nacho no se imaginaría cuando pisó por primera vez República Dominicana es ver a Náyades y Andrea traspasando todos los límites. Pues bien, ese momento ya ha llegado y ha sido en la primera hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones 11'.
En las primeras imágenes que ha visto, Nacho ha podido escuchar una serie de confesiones de Náyades en su última hoguera, en las que justificaba su actitud en la villa y achacaba todo a cómo estaban antes de comenzar esta experiencia. Confesiones que también ha hecho en su villa, hablando sobre su relación y, de alguna manera, despotricando sobre ella: "Qué p* aburrimiento". "Parecen novios", ha dicho Nacho al ver a Náyades y Andrea, una vez más, juntos.
Tras un momento de confesiones de Nacho ante Sandra Barneda, en el que ha contado las etapas que ha vivido en su relación y ha mostrado su descontento ante las palabras de Náyades, Nacho se ha enfrentado a unas nuevas imágenes, esta vez más calientes, entre Náyades y el tentador italiano: "Es vergonzoso, todo el día igual".
Más adelante, Andrea y Náyades se han metido debajo de las sábanas, algo que ha puesto muy nervioso a Nacho y ha hecho que Kico estalle ante Paola al ver que se estaba riendo: "¿Cómo tienes tan poca vergüenza?". Mientras tanto, Nacho se ha quedado muy preocupado: Andrea y Náyades cada vez avanzan más y es algo que a Nacho le sigue "rompiendo el corazón". Pero todavía quedaba lo peor.
En unas nuevas imágenes de Náyades y Andrea, Nacho ha tenido que ver cómo ambos mostraban una gran afinidad y conexión, además de darse muchos, pero que muchos besos... ¡y hasta decirse un pasional "te quiero"! Y no solo eso: los dos han protagonizado una escena de sexo bajo las sábanas que Nacho no se esperaba para nada.
Al ver esto último, la cara de sufrimiento de Nacho lo decía todo. Y no solo eso: el participante de 'La isla de las tentaciones 11' se ha roto por completo, cabizbajo y totalmente destrozado. "Jamás me imaginaba tener que ver esto. He sentido rabia, impotencia, dolor, es que me parte el corazón ver eso", ha dicho Nacho, que ha reconocido que tenía algo de "esperanza" de no llegar a ver eso.
"Mi corazón está roto. Estoy como bloqueado. Es la mayor decepción de mi vida", ha subrayado Nacho, que se ha quedado hundido, con múltiples preguntas y muy pocas respuestas. "No hay más imágenes para ti", le ha dicho Sandra Barneda, ante un sincero "tampoco necesito ver mucho más" de Nacho.
Las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 11' han dado su pistoletazo de salida este miércoles —en un programa que podemos ver repetido de manera íntegra en Mediaset Infinity— y la tensión no ha podido saltar más por los aires en un primer encuentro protagonizado por Paola y Gema con Nacho y Kico. Un encuentro que ha quedado marcado por el sufrimiento de Nacho al ver las imágenes de Náyades y Andrea teniendo sexo en Villa Montaña.
"Nos vamos a comer a esta gente con patatas", ha sido la frase de Gema a Paola instantes antes de descubrir con qué dos chicos compartirían la primera hoguera mixta de esta edición de 'La isla de las tentaciones 11'. Tras una íntima conversación con Sandra Barneda, en la que han señalado las ganas que tenían de acudir a esta hoguera y han confesado a quién tenían muchas ganas de ver y por qué, Kico y Nacho han irrumpido en la hoguera.
"Teníamos ganas de conocer a 'Villa Orgía'", han dicho Paola y Gema al unísono. La tensión no ha tardado en aparecer, con Kico muy enfadado, llamando "mentirosa" a Gema, y Nacho señalándole a Paola que lleva "dos años mintiendo a su novio". Además, Gema ha hecho alusión a si iban a hacer un "intercambio de parejas", como lo ha hecho su novio.
Cuando la cosa se ha calmado, de nuevo se han visto envueltos en otro momento de tensión, originado después de que Kico señalara que "entran con un plan" y de que Nacho, siempre secundando a su compañero, recordara que Gema se ha "besado por todas las esquinas de la casa". Además, Paola también ha protagonizado una tremenda discusión, primero con Nacho y luego con Kico, quien cree que "nunca le he contado nada". Algo que ha hecho estallar a Paola: "Es la primera vez que te veo muy enfadada", le ha dicho la presentadora.
Además, Paola ha respondido a la pregunta de Sandra Barneda: "¿Qué diferencia hay en cómo estáis viviendo la experiencia las chicas y los chicos?". La todavía pareja de Sergio ha apuntado que ellas están "descubriendo cosas en su relación", a diferencia de ellos. Gema, por su parte, ha recalcado la "velocidad" a la que van unos y otros. Estas dos afirmaciones no las han entendido ni Kico ni Nacho, dando pie a un nuevo choque que ha tenido que parar Sandra Barneda: "No podéis dar información de fuera".