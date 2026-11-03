La isla de las tentaciones 03 noviembre 2026

En la primera hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones 11' no han faltado los enfrentamientos, en especial entre Paola y Kico cuando ella ha visto las imágenes de Sergio

En las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 11', Paola ha podido ver las imágenes de Sergio delante de Gema y de Kico y Nacho, asegurando que se esperaba lo mismo de su pareja después de descubrir la última vez que ya habían pasado el límite del sexo y esto provocaba tensión con Kico. La complicada hoguera mixta de Paola

“Sergio tiene mucho dentro, ella ha venido aquí sabiendo que hay mucho en el pasado, me creo lo que me dice él y que ella ha mentido mucho en su relación”, decía Kico antes de que ella pudiera ver imágenes, algo que no gustaba a Paola: “Eso es mentira, tuve muchas conversaciones con él, has escuchado su versión y ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo”. Y así se encendía la ‘tablet’ para Paola, donde podía escuchar las cosas que piensa Sergio sobre lo que ha ocurrido en su relación, lo que enfada a Paola y Kico reaccionaba: “Si no le escuchas no le vas a entender. Veo a un Sergio que le da miedo hablar de su relación, ha movido mar y tierra para que ella esté bien en Málaga, pero en su casa constantemente hay reproches hacia él”.

Pero las palabras de su pareja no tenían nada de verdad para ella: “Qué falso, ¿qué está hablando este ser? Viene aquí a hacer lo que hace, saca un cajón de mierda y yo no voy a contar lo que ha hecho. Yo tengo inseguridades, vamos a poner las cosas en su sitio, hemos cometido errores y lo mejor no lo mejor para conocer a una persona. Cuando fui a Málaga recibí muchas cosas buenas de él, si me fui allí es porque tenía claro lo que quería con él. Se han cometido fallos por las dos partes, pero aquí llegamos muy bien”. Paola reacciona a las confesiones de Sergio sobre su relación

Además, en las imágenes Paola descubría como Sergio habla con Irini de la conexión que tiene con ella y no le gustaba nada: “Vino aquí para terminar lo que no hizo fuera con ella. Me hace un favor, que se vaya con ella y no con otro, me es indiferente. Para mí, hay clases de gente y gente con clase”. Y Nacho no se callaba ante esto: “¿Es mejor decir que lo vas a hacer fuera cuando acabes? Has dicho que vas a hacer la luz de la tentación en casa de Josué”. Pero Paola negaba esto y Gema salía en su defensa: “Si no lo quiere hacer aquí no lo hace, si lo quiere hacer fuera cuando determine su relación lo hará fuera”. Y a Kico esto le hacía pensar que “falta honestidad”. Lo que molestaba y mucho a Paola: “Lo que hago lo hago porque lo siento, mientras tenga a mi novio en la cabeza no voy a besar a nadie. Me está hablando a mí el que hubiera dado un beso a Paula y como no quiso…”.