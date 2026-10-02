Hay que recordar que fue el propio Rubén quien, durante el pasado 'Debate de las Tentaciones' , explicó que las infidelidades como tal ocurrieron durante los primeros meses y que, posteriormente, ya solo fueron ciertos tonteos y conversaciones.

Tras ver un vídeo del paso de Gema por lo que llevamos de aventura en República Dominicana , esta ha reconocido que había una parte de ella que pensaba que Rubén caería en la tentación: "Cuando te fallan tantas veces... pero otra parte de mí se aferraba a que él había cambiado".

El 'Debate de las Tentaciones' de Gema este viernes no ha sido nada fácil para ella. La joven de 25 años, de origen sevillano, ha recordado cómo fue su última y desgarradora hoguera en 'La isla de las tentaciones', donde vio a Rubén traspasar todos los límites, y ha dejado nuevas confesiones sobre las infidelidades de Rubén .

En cuanto a los 22 cuernos que matizó Rubén, Gema ha señalado de manera rotunda que es mentira: "No fueron 22 y tres conversaciones. Si nos ponemos a contar las conversaciones, llegamos a 50. Yo había contado solo las cosas físicas, solo los nombres que había detrás de mí. Esas tres conversaciones se las ha sacado de la manga".

"Yo se los pillé a los seis meses y llevaba viviendo con él dos meses o así", ha añadido Gema. La joven ha contado que, a las dos semanas de conocerle, Rubén le confesó que había conocido a una chica, pero que no le había gustado porque estaba todo el rato pensando en Gema.

Por otro lado, Gema ha reconocido que, cuando entró con Rubén a 'LIDLT 11' en calidad de pareja, ambos se encontraban en el "peor momento": "Yo le había descubierto una conversación con dos chicas en enero. Yo le pillé, pero era como algo más".

Gema, al borde del llanto en el plató de 'LIDLT 11'

Por último, Arantxa de Coca le ha dedicado unas palabras a Gema: "Ha sido muy duro verte. Había mucha verdad en tus lágrimas. Además, le llamas por el nombre que compartís... las parejas que comparten nombre generan un fuerte sentimiento de pertenencia. Ahí, el dolor es mucho más grave que una traición de una pareja".

Estas palabras han provocado que Gema acabe al borde del llanto: "Me rompo todo el tiempo...".

Y es que, sin duda, Gema se ha enfrentado a uno de sus momentos más difíciles en plató tras su desgarradora hoguera y la 'caída de la tentación' de Rubén: "Sentí que al día siguiente no me iba a despertar", ha subrayado Gema en un momento dado, unas palabras que permiten comprender cómo se sintió y el dolor que sufrió durante su experiencia en 'La isla de las tentaciones'.

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