La isla de las tentaciones 30 septiembre 2026

Ambas terminan corriendo por la playa, completamente desesperadas y con un gran dolor al ver las imágenes de sus novios besándose con su tentadora favorita

Las chicas han vivido su hoguera más dura hasta el momento en 'La isla de las tentaciones 11', en especial Paola y Gema que han descubierto que sus parejas ya han caído en la tentación con su soltera favorita, lo que las ha roto por completo.

La primera era Gema, que aseguraba temerse lo peor. En sus primeras imágenes en la 'tablet' podía ver a un Rubén muy cerca de Nataly, tanto que en uno de los juegos pensaba haber visto un beso con la soltera y esto le hacía estallar y salir corriendo desesperada por la playa, detrás de la que iba Paula y Paola, aunque a esta última conseguía pararla Sandra Barneda. Viviéndose así un desgarrador momento de las chicas mientras las dos primeras intentaban ir en busca de sus parejas, pero la desesperación las paraba antes de conseguirlo.

Gema, más rota que nunca al descubrir la infidelidad de Rubén Lo que no sabía Gema era lo que le esperaba al volver completamente rota a la hoguera. Después de conseguir que se tranquilizase un poco, Sandra Barneda le avisaba de que había más imágenes para ella y en estas sí que llegaba el beso en el jacuzzi entre Rubén y la tentadora, lo que acababa con la participante de 'La isla de las tentaciones 11' completamente desconsolada, tirada en la arena y con las chicas intentando ayudarle a pasar este complicado momento.

Tanto era así que Sandra Barneda le acompañaba fuera de la hoguera para que fuera atendida por el servicio médico y ayudarle a tranquilizarse, dejando que no volviera a la hoguera, pero ella prefería, pasado un rato, reincorporarse y estar junto a sus compañeras, en especial con Paola que era la que quedaba por ver imágenes. Paola sale corriendo al ver el beso de Sergio con Irini Y así llegaba el momento de Paola de ver imágenes de Sergio, lo hacía muy nerviosa y sin saber si iba a poder sobrellevar lo que le esperaba: "Estoy muy preocupada, no estoy bien". Primero descubría como su pareja está más cerca que nunca de la soltera y la gran atracción física que hay entre ellos.