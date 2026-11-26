Gran Hermano VIP 9 26 noviembre 2026

La colaboradora pone fin a su aventura en el concurso tras una semana en la casa y explica los motivos por los que prefiere regresar a Paracuellos del Jarama

Belén Esteban se ha enfrentado a su gala de 'GH VIP 9' más complicada desde que entró como "infiltrada" en el flamante estreno del mayor programa de convivencia de la televisión. Y es que 'la patrona' ha tomado la decisión de si se queda o, por el contrario, deja el concurso. La colaboradora ha decidido irse y, tras ello, se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez para hablar de todos sus temas pendientes. Tras resolverse su 'falsa expulsión' con su ahora -parece ser- amiga Raquel Bollo -y esta regresar a la casa de 'GH VIP 9'-, Jorge Javier ha conectado con ella y esta lo ha tenido claro desde el primer momento, asegurando que se iba a Paracuellos del Jarama: "Los fans están pidiendo a gritos que te quedes como concursante oficial".

"Estoy muy agradecida. Quiero darle las gracias al público y a la gente que sigue 'Gran Hermano', pero me tengo que ir, de verdad, Jorge. Quiero estar en casa con mi marido, con mi madre y con mi familia", ha señalado una Belén Esteban que cuenta que lleva una semana "súper descompensada", en parte, por todo el tema de la comida. "He estado descontrolada. Aquí no se duerme. Y tengo cosas que hacer fuera. Dije una semana, lo he intentado hacer lo mejor posible, he llorado en el baño de lo mal que lo he pasado porque muchas veces provocaba las discusiones. Pero me he reído muchísimo y me ha encantado conocer a concursantes que no conocía", ha contado Belén Esteban. Una Belén Esteban que lo tiene claro, según ha dicho, "desde el primer día": "Es el momento de estar fuera. Yo sé que mucha gente sueña con estar aquí, pero he venido a hacer mi función", ha añadido.

Belén Esteban toma una decisión definitiva sobre su continuidad en 'GH VIP 9' y habla con Jorge Javier de sus temas pendientes: "Quedaremos María Patiño, tú y yo"

Jorge Javier, Belén Esteban y muchos "temas pendientes" Tras regresar al plató de 'GH VIP 9', Belén Esteban ha confesado que su hija le ha pedido que se quedara y que le ha encantado el concurso que ha hecho: "Me he reído a carcajadas. He sido muy feliz. Mañana voy a ir a la iglesia de Paracuellos del Jarama y me voy a confesar".