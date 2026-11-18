¡'Gran Hermano VIP' está de vuelta! Tres años después de su última edición, 'Gran Hermano VIP' regresó a Telecinco este miércoles 18 de noviembre con Jorge Javier Vázquez al frente. Las puertas de la casa de Tres Cantos volvieron a abrirse para recibir a un grupo de famosos con numerosas historias en común, cuentas pendientes y una nueva aventura por delante.
Desde Mediaset Infinity vivimos en primera persona el esperado regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión. Los preparativos, los nervios previos al directo, el ambiente entre el público y las idas y venidas del equipo marcaron una noche en la que también hubo mucho que ver detrás de las cámaras.
Entre focos, cámaras y aplausos, fuimos testigos de una gala en la que el pasado televisivo de muchos de sus protagonistas cobró especial importancia. Y es que, antes de comenzar su convivencia, algunos de los nuevos concursantes tuvieron que enfrentarse a las historias que dejaron pendientes fuera de la casa.
Sin duda, uno de los grandes momentos de la noche fue el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Después de tres años sin verse, el presentador y la que fuera su compañera durante tantos años volvieron a encontrarse ante las cámaras para hablar abiertamente sobre los motivos de su distanciamiento.
Jorge Javier se sinceró sobre el dolor que le provocaron algunas de las declaraciones de la colaboradora e incluso reconoció cuál fue su primera reacción al conocer su fichaje por 'GH VIP 9'. Por su parte, Belén explicó cómo se sintió durante estos años y mostró su deseo de recuperar la relación que tuvieron en el pasado. Entre reproches, recuerdos de su etapa en 'Sálvame' y muestras de cariño, ambos protagonizaron un cara a cara que terminó con un abrazo. Muy diferente fue el reencuentro del presentador con Karmele Marchante. Los que fueran compañeros de televisión volvieron a coincidir y dejaron patentes sus diferencias. Eso sí, también hubo espacio para momentos más distendidos y revelaciones inesperadas, como cuando la periodista sorprendió a Jorge Javier al desvelar que tiene pareja.
La primera gala de 'Gran Hermano VIP 9' también sirvió para descubrir la identidad de dos nuevos concursantes oficiales: Lía Romero, enfermera oncológica que se dio a conocer en televisión gracias a su participación en 'Traitors', y Nacho de Borbón, modelo y exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones 11'. Precisamente, la incorporación de este último propició otro de los reencuentros más esperados de la noche. Nacho volvió a coincidir con su expareja, Náyades Lospitao, una historia que, lejos de terminar en República Dominicana, abrió un nuevo capítulo en la casa de Tres Cantos.
Cristina Porta y Gianmarco Onestini también protagonizaron un tenso cara a cara, mientras que el humor llegó de la mano de Belén Esteban, Pipi Estrada e Ion Aramendi, que mantuvieron una surrealista conversación durante su trayecto en coche. Todos ellos protagonizaron algunos de los grandes momentos del estreno de 'GH VIP 9', una primera toma de contacto que dejó entrever las diferentes historias que podrían marcar la convivencia durante las próximas semanas.
La tecnología también adquirió un especial protagonismo durante la gala inaugural. Además de descubrir las novedades de las distintas estancias de la casa, la presencia de un perro robótico fue una de las grandes curiosidades del estreno.
Sin embargo, poco duró la tranquilidad de los habitantes de la casa. Un fallo en la inteligencia artificial provocó una sucesión de explosiones y derrumbes que dejaron a los concursantes sin maletas y sin camas. Una situación completamente inesperada con la que los famosos comenzaron su aventura en 'GH VIP'. Entre los aplausos del público, los movimientos del equipo, los reencuentros y las sorpresas, 'Gran Hermano VIP' arrancó una nueva etapa de su historia televisiva. Una noche en la que volvimos a disfrutar de la magia de la televisión en directo y de la que ahora te mostramos su otra cara.
¿Cómo se vivió el esperado reencuentro de Belén Esteban y Jorge Javier desde el plató? ¿Qué ocurrió al otro lado de las cámaras durante el regreso del reality? ¡Dale play y descubre cómo vivimos la primera gala de 'GH VIP 9' desde dentro!