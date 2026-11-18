¡'Gran Hermano VIP' está de vuelta! Tres años después de su última edición, 'Gran Hermano VIP' regresó a Telecinco este miércoles 18 de noviembre con Jorge Javier Vázquez al frente. Las puertas de la casa de Tres Cantos volvieron a abrirse para recibir a un grupo de famosos con numerosas historias en común, cuentas pendientes y una nueva aventura por delante.

Desde Mediaset Infinity vivimos en primera persona el esperado regreso de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión. Los preparativos, los nervios previos al directo, el ambiente entre el público y las idas y venidas del equipo marcaron una noche en la que también hubo mucho que ver detrás de las cámaras.

Entre focos, cámaras y aplausos, fuimos testigos de una gala en la que el pasado televisivo de muchos de sus protagonistas cobró especial importancia. Y es que, antes de comenzar su convivencia, algunos de los nuevos concursantes tuvieron que enfrentarse a las historias que dejaron pendientes fuera de la casa.

El esperado reencuentro de Belén Esteban y Jorge Javier

Sin duda, uno de los grandes momentos de la noche fue el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Después de tres años sin verse, el presentador y la que fuera su compañera durante tantos años volvieron a encontrarse ante las cámaras para hablar abiertamente sobre los motivos de su distanciamiento.

Jorge Javier se sinceró sobre el dolor que le provocaron algunas de las declaraciones de la colaboradora e incluso reconoció cuál fue su primera reacción al conocer su fichaje por 'GH VIP 9'. Por su parte, Belén explicó cómo se sintió durante estos años y mostró su deseo de recuperar la relación que tuvieron en el pasado. Entre reproches, recuerdos de su etapa en 'Sálvame' y muestras de cariño, ambos protagonizaron un cara a cara que terminó con un abrazo. Muy diferente fue el reencuentro del presentador con Karmele Marchante. Los que fueran compañeros de televisión volvieron a coincidir y dejaron patentes sus diferencias. Eso sí, también hubo espacio para momentos más distendidos y revelaciones inesperadas, como cuando la periodista sorprendió a Jorge Javier al desvelar que tiene pareja.