Una de las personas a las que no le está haciendo mucha gracia este acercamiento es Náyades , expareja de Nacho. Cristina explica cómo se comporta la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 11' cada vez que los ve juntos: "Ella me pega unas miradas, sobre todo cuando estoy con Nacho".

Cristina Porta y Nacho de Borbón están cada vez más cerca . Su complicidad crece día a día y es algo que ya empiezan a notar tanto dentro de la casa de 'GH VIP 9' como fuera.

Pero Náyades no es la única que se ha dado cuenta de que podría estar surgiendo algo entre los dos concursantes. Dentro de la casa, Robert le pregunta a Gianmarco Onestini si cree que a Nacho puede gustarle Cristina. El italiano se queda sorprendido ante la pregunta y no da crédito a lo que está escuchando.

Robert explica por qué sospecha que Nacho podría sentir algo por Cristina: "Ha habido ciertas cosas que han hecho pensar eso". La reacción de Gianmarco es de sorpresa, ya que no se esperaba que pudiera existir algo entre ellos.

Ante estas sospechas, Gianmarco y Robert deciden preguntarle directamente a Nacho por sus sentimientos hacia Cristina. El concursante deja claro que no ha dicho que le guste: "No he dicho que me guste, pero sí me parece atractiva". Además, desvela que cree que la atracción podría ser recíproca.

Sin embargo, Nacho explica que no sería sencillo que diese un paso más dentro de la casa: "Para yo hacer cualquier cosa aquí me tiene que encantar todo lo que vea de una persona, no solo físicamente".

Pero la historia sentimental de Nacho también ha salido a relucir durante la convivencia. Antes de entrar en 'Gran Hermano VIP 9', y tras su ruptura con Nayades en 'La isla de las tentaciones 11' después de que ella decidiera comenzar una relación con Andrea, salió a la luz que había tenido varios encuentros con Nerea Minguela, concursante de 'Gran Hermano 19' y defensora en plató de Lía Romero.

El propio Nacho confesó que había estado con ella en un par de ocasiones, aunque quiso dejar claro que no había existido una relación sentimental: "Después del programa me he liado con ella alguna vez". También explicó cómo se habían producido esos encuentros: "No he quedado nunca con ella, me la he encontrado de fiesta, ha surgido y me he ido con ella".

Nerea se sincera con Jorge Javier en plató

Jorge Javier le pregunta a Nerea qué le parece el rumbo que está tomando la relación entre Cristina y Nacho: "Me parece genial, al final es un chico que está soltero y que haga en todo momento lo que sienta". Además, comparte su impresión sobre la complicidad entre los dos concursantes: "Yo creo que algún tonteo hay".