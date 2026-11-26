Las primeras nominaciones de esta edición de ‘GH VIP’ han sido a la cara lo que ha generado tensiones, reproches y mucha tensión durante la noche. En una gala marcada por la decisión de Belén Esteban de salir de la casa de Tres Cantos, la que ha decidido, entre todos sus compañeros, darle el maletín a Raquel Bollo, lo que le otorgaba el poder de la nominación directa y así subir a uno de sus compañeros a la lista definitiva.
Raquel Bollo: un punto a Nacho porque estoy en medio de los dos. Con dos puntos a Pipi, no lo pensaba hacer, pero no me ha gustado la actitud que ha tenido con Belén. Y tres puntos para Cristina Porta por gran actriz, por hacer un papel y estar más pendiente del contenido de fuera que vivir la experiencia y por falta de valentía.
Cristina Porta: un punto se lo voy a dar a Robert por palmerito, espía y no tener personalidad. Con dos puntos voy a nominar a Raquel Mosquera porque tiene dos caras y no me gusta ninguna. Y tres puntos, voy a hacer un regalito para el público, Gianmarco Onestini, que hagan con él lo que quieran.
Robert Mendoza: un punto se lo voy a dar a Lía porque, aunque me llevo bien con ella, todavía no le pillo el rollo y no sé a qué juega. Dos puntos a Corbacho porque creo que podría hacer mucho mejor concurso él solo sin dejarse influenciar y creo que se deja llevar mucho por Cristina. Y tres puntos para Cristina porque me parece que está más en una obra de teatro que en la vida real.
Lía Romero: un punto para Robert, por esbirro e ir soltando cosas al otro grupo. Dos puntos para Gianmarco porque me parece un estratega, un buen rival. Y tres puntos para Pipi porque acabo de discutir con él porque desde que se ha salvado se ha subido un poquito a la parra.
Gianmarco Onestini: un punto para Lía porque me parece que, simplemente, está con un grupo y podría tener más personalidad. Dos puntos van al lacayo de la señora Porta y tres puntos para Cristina, es una persona que está copiando el concurso que hizo otra persona.
Pipi Estrada: Con un punto voy a nominar a Náyades para que se ubique un poquito, que está un poco desubicada. Dos puntos para Karmele porque es como los yogures que come, que rascas y pone: ‘siga jugando’, no tiene premio y por otra cosa más, en la vida cuando uno coge una bandera tiene que ser consecuente. Y tres puntos para Lía por hacer juicios de valor de mí, no estoy crecido y llevo muchos años en la tierra sobre lo que es este juego.
Nacho de Borbón: un punto para Raquel, no lo tenía pensando, pero se lo voy a devolver. Dos puntos se los voy a dar a Lía porque ha sido el conflicto más grande que he tenido. Y voy a dar tres puntos a Raquel Mosquera porque no entendí lo del otro día y dijo que la que se lio aquí fue por hacer show.
Arturo Requejo: con un punto voy a nominar a la alcaldesa (Katrin) porque quito comparar un pequeño brote gracioso que tuvo Paloma con lo que sucedió con Raquel Mosquera el domingo, no tiene ni punto de comparación. Dos puntos se los voy a dar a Gianmarco porque me parece un rival fuerte, porque se hace sus pesas, come mucho, veo que va un poco a su bola. Tres puntos para Raquel Mosquera, lo primero por mi salud porque ronca como una máquina industrial y me está quitando el sueño, lo estoy pasando bastante mal. A parte de eso, por la que montó el domingo, me parece una persona con un trasfondo muy falso.
Paloma González: le voy a dar un punto a Karmele porque creo que todos tenemos que ser coherentes, muchas veces mete caña a los chicos con que todos hablen en femenino y cuando va a hacer un grupo se olvida de que las mujeres somos muy fuertes y empieza a elegir solo a hombres, eso no me ha gustado. Con dos puntos y lo siento muchísimo porque me hace la vida muy fácil aquí, pero yo amo a Belén Esteban pero yo lo he pasado muy mal hoy, esta casa tiene muchas cosas cada día para dar razones de peso y no tener que estar sacando la vida personal de cada uno, son para Pipi. Tres puntos a Raquel Mosquera porque el otro día lo pasé francamente mal, tiene que haber un límite, hay una línea que no se debe pasar y es verdad que ronca muchísimo y no pego ojo.
Karmele Marchante: con un punto a Paloma porque lo que ha dicho que he escogido a las personas para participar es demagogia barata. Dos puntos a Raquel Mosquera por el show del otro día y tres puntos a Pipi Estrada porque me ha dicho no se qué de los juzgados porque hay unas interferencias que no quiero tocar en absoluto y está todo el día con eso.
Náyades Lospitao: un punto para el señor Pipi Estrada porque no pillo su humor y no asume las consecuencias cuando alguien está en desacuerdo con él. Dos puntos para Cristina, aunque es cierto que le metería muchos más, pero me parece una altiva, una déspota. Y tres puntos para Lía porque es otra persona que no para de poner motes y se entromete en muchas cosas.
Carlos Corbacho: le doy un punto a Robert porque, aunque me caiga bien, él me ha dado porque no me ha dado oportunidad a conocerme. Dos puntos para Raquel Mosquera por lo que pasó en los otros días y tres puntos se van para Italia a Gianmarco Onestini, aquí tenéis a la estafa.
Katrin Ortega: un punto se lo voy a devolver a Arturo por malinterpretar la conversación que tuvimos. Dos puntos se los voy a dar a Raquel Mosquera porque hemos tenido dos encontronazos y me ha hablado mal. Y tres puntos se los voy a dar a Gianmarco porque a las 24 horas de entrar al programa ya me estaba acusando de que yo tenía algo en contra de él.
Raquel Mosquera: un punto para Katrin, aunque no la iba a votar. Dos puntos para Arturo porque me ha parecido que le interesa interpretar lo que pasó el otro día, pedí disculpas porque me puse nerviosa por el tema de mi marido. Y tres puntos para Cristina.
Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini y Pipi Estrada eran los cuatro concursantes señalados por sus compañeros, pero todavía quedaba algo importante en las nominaciones.
Jorge Javier Vázquez le contaba a Belén Esteban lo que sucedía tras haber decidido no continuar en la casa: "Tienes que decidir quién se merece el maletín y el poder de la nominación directa”. Y ella no dudaba: “Lo tengo claro, Raquel Bollo”.
Por tanto, Raquel Bollo, en privado se enteraba por el presentador sobre su poder en estas nominaciones: "Ahí está el maletín con los 100.000 euros de premio, que en este momento es tuyo, el maletín viene con un poder extra, tienes el poder de la nominación directa". Y la concursante daba su nombre: "Sumo a la lista a Lía, creo que es una niña que puede dar mucho juego, pero la veo que cada vez se está hablando de algo siempre aparece, siempre está muy pendiente de lo que se dice y va diciendo que no es de ningún bando y creo que hoy lo ha demostrado. Creo que no está disfrutando del concurso, está muy pendiente de cómo van las cosas".
Por tanto, la lista definitiva de nominados de esta semana es: Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Pipi Estrada y Lía Romero. ¡Puedes votar a quién quieres expulsar a través de la app de Mediaset Infinity de manera completamente gratuita!