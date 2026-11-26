Gran Hermano VIP 9 26 noviembre 2026

La colaboradora y el periodista se enzarzan en una fuerte discusión cargada de reproches que termina con Belén abandonando el salón muy enfadada

Si hay un concursante que no ha dudado en plantarle cara a Belén Esteban en 'GH VIP 9' estos días antes de la marcha definitiva de esta, ese ha sido Pipi Estrada. El concursante se ha mostrado tajante delante de ella y también detrás, donde ha aprovechado para decir todo tipo de adjetivos sobre ella. Adjetivos que ha descubierto Belén Esteban en directo, dando pie a una gran bronca entre ambos. "Belén Esteban no hace nada", "se cree 'la Patrona' de verdad" o "aquí hay gente que se caga" son algunos de los comentarios que ha soltado Pipi Estrada en la casa.

Al descubrir Belén Esteban que Pipi Estrada le ha llamado, entre otras cosas, "agonías", la colaboradora se ha mostrado -en un primer momento- impasible: "Aporto lo que puedo aportar". Pero Belén no ha tardado en mostrarse tajante, dándole un zasca: "Si un señor se echa una siesta de tres horas aunque no tenga reloj, yo también por la noche dormiría como duerme él". Además, Belén ha recordado a todos que están en 'GH VIP 9' y que quien está concursando es ella, "no los Janeiro". "Sigue mintiendo", ha dicho Pipi Estrada, que le ha echado en cara que él hace todas sus labores, dejando caer que ella no. "A mí no me engañas", ha pronunciado el tertuliano. "Eres una manipuladora. Todos estos se cagan contigo, yo no", ha dicho de nuevo Pipi Estrada. "Golondrina", le ha dicho, por su parte, Belén Esteban. El choque ha ido subiendo de nivel cada vez más y Pipi Estrada ha aclarado su frase de que están ganando "los Janeiro a los Esteban", dicha por él hacia Belén en la casa.

Belén Esteban explota contra Pipi Estrada en 'GH VIP 9' y abandona el salón tras su enfrentamiento: "Me parece muy sucio lo que ha hecho"