Silvia Bronchalo se sienta por primera vez en directo en un plató, en '¡De viernes!'

Silvia Bronchalo se sienta por primera vez en directo en un plató para responder a todas las acusaciones en torno a la relación con su hijo Daniel Sancho y a la posibilidad de que Rodolfo Sancho emprenda acciones legales tras su última entrevista; y Verónica Hidalgo rompe su silencio tras levantarse el secreto de sumario en torno al caso que mantiene a su marido en prisión, esta semana en ‘¡De Viernes!’.

Silvia Bronchalo, que considera que ha llegado el momento de defenderse, responderá a quienes la acusan de haber abandonado a su hijo en prisión y a las informaciones que apuntan a que su exmarido podría estar estudiando emprender acciones judiciales contra ella. ¿Ha recibido alguna noticia de Daniel después de su entrevista? ¿Teme que Rodolfo Sancho la lleve ante los tribunales? ¿Se plantea algún tipo de acercamiento con la familia de Edwin Arrieta?

Verónica Hidalgo, exmiss España 2005, hablará también en plató del que considera el peor momento de su vida siete meses después del ingreso en prisión de su marido, investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Se referirá a las informaciones que apuntan a que durante un registro en su domicilio se habrían encontrado 11.000 euros en metálico, relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador y responderá a las especulaciones sobre su posible implicación en el caso. La modelo, que confiesa haber tenido que pedir ayuda económica para salir adelante, sigue defendiendo la inocencia de su pareja y asegura que habla con él a diario.

Tras el anuncio de Rosa Benito de que se plantea despedirse de la televisión, Rosario Mohedano se sentará en el plató junto a Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego para analizar la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’.

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