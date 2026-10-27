Belén Esteban vuelve a la carga: responde a Carmen Borrego, a Alejandra Rubio y a Rosa Benito

La tarde se mueve 27 octubre 2026

Belén Esteban ha concedido unas declaraciones para 'La tarde se mueve' en la que ha explicado por qué Carmen Borrego no ha quedado con ella, ha mantenido su información sobre Alejandra Rubio y ha reaccionado a las críticas de Rosa Benito

Belén Esteban ha concedido unas declaraciones a Darío del Alcázar para 'La tarde se mueve' en la que ha abordado todas las polémicas que le salpican. Ha comenzado hablando de Carmen Borrego, con la que había quedado a comer para hablar de su conflicto y pasar página definitivamente, pero ha explicado que la hermana de Terelu Campos no ha podido quedar finalmente con ella.

"Es una mujer muy ocupada", ha comentado la exconcursante de 'GH VIP', que ha revelado que Carmen le explicó que tenía muchas reuniones que le impedían ir a comer con ella estos días. "Lo entiendo", ha añadido Belén, que ha pasado después a hablar de otros miembros del clan Campos: Alejandra Rubio y Terelu Campos. Ha explicado que se quedó con ganas de decirle a Terelu el día que se reencontró con ella en '¡De viernes!' que no tuvo intención de hacer daño a su hija, sino que compartió una información que ella tenía y que sigue manteniendo, que es que Alejandra había grabado un documental del embarazo de su primer hijo en común con Carlo Costanzia y que nadie había querido comprarlo.