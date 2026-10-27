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La tarde se mueve
La tarde se mueve27 octubre 2026

Antonio Montero comparte su teoría sobre por qué Juls Janeiro habría decidido dejar de hablar ante los medios

El colaborador de 'La tarde se mueve' cree tener la respuesta al silencio de la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique
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Juls Janeiro ha sido una de las estrellas de este verano por sus espontáneas declaraciones en el portal de su casa cada vez que bajaba a entrenar. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique llegaba a estar algunos días más de diez minutos hablando con los periodistas, con los que bromeaba y a los que daba declaraciones sobre cada cosa que decía Belén Esteban, pero eso ya es historia.

Julia lleva unas semanas sin hablar con los reporteros y en la última vez que la han visto se ha negado a dar declaraciones, argumentando que tiene mucho trabajo. Una actitud que resulta muy sorprendente tras haber pasado muchas semanas hablando con los periodistas y haber dicho en una revista que su deseo era ser una estrella mediática porque había decidido dejar atrás el anonimato por el que apostó a sus 18 años.

Ion Aramendi le ha preguntado a los colaboradores si piensan que guarda silencio por consejo de sus abogados o de sus padres y Antonio Montero se ha mostrado convencido de que es su equipo legal el que le ha hecho esta recomendación: "Ella yo creo que está analizando muy bien lo que pasó con Belén Esteban y si tiene la más mínima posibilidad de sacarle 30.000 pavos se los va a sacar".

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