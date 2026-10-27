Gloria Camila aclara el motivo por el que puso fin a su amistad con Isa Pantoja: "Hubo un rollo raro con Kiko Jiménez"

Rosa Benito ha hablado en 'Supervivientes All Stars' de la amistad que mantuvieron Isabel Pantoja y Rocío Jurado. A raíz de este recuerdo, Ion Aramendi le ha preguntado a Gloria Camila si ella es amiga de Isa Pantoja y la hija de Ortega Cano ha aclarado que no tienen relación. Como se ha mostrado reacia a dar detalles, los colaboradores han pensado que quizá es porque se llevan mal, entonces ella ha revelado que no es así, que simplemente no tienen contacto porque decidió romper su amistad: "Me aparté".
Gloria se ha animado a contar los motivos por que tomó esa decisión. Por una parte, no le gustó un comentario que la prima de Anabel Pantoja hizo sobre Rocío Flores: "Fue un comentario público innecesario porque nosotras siempre nos hemos mantenido al margen de sus historias familiares".
Por otra parte, ha recordado que se dijo que Isa Pi había pasado una noche en casa de Kiko Jiménez cuando era su novio: "Hubo ahí un rollo raro con el que era mi pareja, Kiko Jiménez, que pasaron una noche en casa de él, que no sé qué pasó ni me interesa, pero yo ahí ya me alejé".
La colaboradora ha subrayado que antes de esto sí que habían mantenido una buena relación: "En la época de Alberto y Alejandro Albalá sí que nos llevamos bien".