Belén Rodríguez y Leticia Requejo critican a Dani DJ por sus declaraciones sobre Belén Esteban

Años después de su última aparición en televisión, Dani DJ ha reaparecido ante las cámaras de 'Fiesta' y ha criticado a Belén Esteban , con la que mantuvo una mediática relación a principios de la década de los 2000 que se prolongó durante pocos meses pero que dejó muchos titulares. Ha asegurado que la irrupción de Juls Janeiro ha beneficiado a su ex porque le ha vuelto a poner en el foco mediático y ha confesado que no cree que su "discurso" tenga "mucho más recorrido" porque "lleva 20 años diciendo lo mismo".

En 'La tarde se mueve', dos amigas de la exconcursante de 'GH VIP', Belén Rodríguez y Leticia Requejo, han salido en su defensa y han mostrado su disconformidad con que Dani DJ haya vuelto a hablar mal de la persona con la que compartió su vida en el pasado. "Creo que podría haber sido mucho más generoso, porque parte de la historia de Belén también la vivió él", ha comentado Leticia.

Pero Marta López no ha estado de acuerdo con sus compañeras y se ha posicionado con Dani DJ, defendiendo su derecho a dar su versión de lo ocurrido con su relación o a opinar sobre las declaraciones que haga ahora su exnovia: "Tiene toda la credibilidad para poder hablar, no podemos tirar por tierra todos los testimonios que no sean los de Belén".

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