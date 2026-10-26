Rifirrafe entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez al hablar de Belén Esteban: "¡Ya estoy bastante harta!"

Carmen Borrego ha entrado en directo en 'La tarde se mueve' para comentar su debut como presentadora en 'Supervivientes: Conexión Honduras' sustituyendo a Sandra Barneda, pero también ha aprovechado para responder a las últimas declaraciones que ha hecho Belén Esteban sobre ella, en las que se confesaba sorprendida porque hubiera contado en televisión que habían concertado una cita para comer.

Leticia Requejo ha insinuado que Belén Esteban podría pensar que Carmen Borrego solo le llama cuando acude como colaboradora a 'La tarde se mueve' para tener información que compartir en el programa. "No te voy a consentir lo que estás diciendo, no sigas por ahí", ha exclamado la madre de José María Almoguera, a la que le ha molestado esa insinuación.

En ese momento ha intervenido Belén Rodríguez, que le ha reprochado a Carmen no haberse enterado por ella de su quedada con Belén Esteban, sino porque se lo contó la otra implicada. Belén Ro ha explicado que le molesta porque fue ella la que propició que sus dos amigas volvieran a estar en contacto.