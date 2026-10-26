Marta López estalla al escuchar las declaraciones de Paola Olmedo: "¡Para de mentir!"

José María Almoguera y Paola Olmedo le dieron mal el nombre del hospital a Carmen Borrego cuando nació su hijo y en los últimos días se ha puesto sobre la mesa que no fuera idea de él, sino de ella, esta mentira que hizo tanto daño a la hermana de Terelu Campos. El colaborador ha asegurado que asumirá las culpas como hizo en el pasado y una reportera le ha preguntado a la exconcursante de 'Supervivientes' si ha visto estas declaraciones de su exmarido.

La manicurista ha comentado que no ha podido ver nada y ha estallado en carcajadas, pasando a centrarse en las preguntas sobre su nuevo novio, con el que está muy feliz e ilusionada tras haberlo conocido en un 'tardeo', aunque lo cierto es que el chico sí sabía quién era ella porque trabajó en la seguridad de su boda con José María allá por 2022.

A Marta López no le ha gustado nada la actitud de Paola y ha cargado contra ella desde el plató de 'La tarde se mueve': "Era muy falsa". La colaboradora ha querido aclarar que no le cae mal la empresaria, pero que cree que debería haber respondido a una acusación como la de que fue ella la que quiso que su suegra no visitase al niño recién nacido en el hospital: "¿Cómo que no lo has visto, tía? ¡Por lo menos contesta!".

Marta le ha pedido a José María que se lo diga así de claro a Paola: "Dile: '¡Deja de mentir! ¡Páralo ya! ¡Vive de tu novio!'". El hijo de Carmen Borrego le ha dado la razón y le ha dicho a su exmujer que le gusta verla feliz pero que se centre en su vida y no en hablar de los Campos.

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