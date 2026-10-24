Silvia Bronchalo se emociona al hablar de la madre de Edwin Arrieta: "Todas las mañanas me levanto pensando en ella"

Silvia Bronchalo ha concedido una dura entrevista a 'De viernes' en la que se ha sincerado sobre la relación que mantiene actualmente con su hijo, Daniel Sancho , el cual se encuentra cumpliendo condena en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta: "Siento que no me quiere", ha llegado a manifestar. Durante su relato, Silvia Bronchalo ha tenido unas palabras hacia Marcela Arteaga, la madre de la víctima.

Las palabras de Silvia Bronchalo hacia la madre de Edwin Arrieta

Visiblemente emocionada y disgustada, Silvia Bronchalo se enfrenta a esta entrevista con ganas de defenderse de las difamaciones que caen sobre ella. Cuenta Silvia que, para que Daniel Sancho pueda regresar a España, dentro de ocho años, debe pedir perdón al rey y a la familia y les compense económicamente. Esto supone un conflicto para Daniel Sancho, pues piensa que, si pide perdón, estaría reconociendo la premeditación de su crimen, cosa que aún sigue negando:

"Yo le diría que pidiera perdón a la familia y al rey y que la indemnización seguiría adelante. Yo soy partidaria de pagarla y lo hice saber". En este punto, la entrevistada no puede evitar acordarse de la familia de la víctima, especialmente de Marcela, su madre. Dice que no ha tenido contacto alguno con la familia de Edwin Arrieta y confiesa que le gustaría decirle algo: "No hay consuelo para esto. Todas las mañanas me levanto pensando en la madre de Edwin, desde que esto ocurrió".

"Mi dolor es muy grande, pero ella nunca más va a poder ver, ni abrazarle ni escuchar su voz. Solo le puedo decir que lo siento y que ojalá pdiera hacer algo al respecto, pero no puedo devolverle a su hijo", añade Silvia Bronchalo, que se emociona al ponerse en el lugar de Marcela: "No sé cómo hubiera reaccionado y me parece que la reacción de la familia Arrieta ha sido extraordinariamente educada e impecable. No se merecen lo que les ha pasado a ellos, ni lo que le ha pasado a su hijo. Se han comportado como unas magníficas personas. Estoy en deuda con ellos".

MÁS NOTICIAS