Alba Silva, mujer del futbolista Sergio Rico, se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras vivir uno de los momentos más duros y traumáticos de su vida: el violento robo que sufrió en su domicilio por parte de cinco encapuchados armados.

La influencer recuerda el terror que vivieron cuando los asaltantes irrumpieron en su vivienda mientras cenaban. Durante el robo, fueron amenazados a punta de pistola, su marido fue inmovilizado y atado a una silla y a ella le obligaron a facilitar la clave de la caja fuerte.

Un episodio de califica como el peor momento de su vida y que ha alterado por completo su sensación de seguridad y tranquilidad en su propio hogar, al que aún no han regresado: "No hemos podido volver a dormir ahí. No estoy tranquila, pensado y recordando que algo puede volver a ocurrir. Estoy en estado de alerta, cualquier ruido me hace temblar".

Así fue el violento atraco a la casa de Alba Silva y Sergio Rico

Aún aterrorizada, la mujer del futbolista ha compartido su duro testimonio de los 45 angustiantes minutos que duró el asalto: "Escuché un grito de mi madre, no era normal, y abrí la puerta de la habitación para salir corriendo". "Venían armados, con hierros y con pistolas. Me cogieron y me dijeron: '¿Dónde están las joyas?'".

"Sergio les dijo que cogieran todo lo que quisieran, pero que se fueran, que dejasen a su familia". Los ladrones, quienes, según Alba, eran extranjeros, terminaron llevándose aproximadamente 6.000 euros en joyas: "Me quitaron todo. Me arrancaron los pendiente, me quitaron las pulseras...". Aunque, consiguió salvar la alianza de su boda: "Es lo único que les pedí, para ellos no valía, para mí sí".

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