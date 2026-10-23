Silvia Bronchalo protagoniza el 'Scoop' de esta semana en '¡De viernes!' tras la conversación filtrada con su hijo desde prisión. La madre de Daniel Sancho rompe su silencio sobre esta polémica y se sincera sobre la relación que mantiene actualmente con él. También comparte las últimas novedades del caso después de que en septiembre de 2026 el Tribunal Provincial de Samui (Tailandia) ratificase la cadena perpetua de Daniel por el asesinato de Edwin Arrieta.

Cinco días después de que la justicia tailandesa desestimase los recursos presentados por la defensa de Daniel Sancho, quien debe continuar cumpliendo su condena en la cárcel de Surat Thani, salieron a la luz unos audios de una conversación entre madre e hijo en la que este intentaba convencerla para que participara en un plan con el que, según él, conseguiría salir de prisión.

En la conversación, fechada el 4 de octubre de 2025, Daniel Sancho pedía a su madre que movilizara 100.000 euros para comprar un terreno en Tailandia a través de una intermediaria, Alice. Una operación que, según sus palabras, serviría como garantía para conseguir la libertad provisional, ya que el propietario del terreno intercedería para que el caso pasase a manos de jueces afines. Silvia, por su parte, expresaba sus dudas sobre la legalidad de este movimiento y las consecuencias que podría tener.

Bronchalo reconoce que grababa sus conversaciones con Daniel y niega haberlas filtrado

Respecto a los polémico audios, Silvia Bronchalo ha aclarado el origen de los mismos, confesando que fue ella quien grabó dicha conversación: "Los grabo yo. Siempre las he grabado, él lo sabía. Tenía su permiso para grabar todas las conversaciones por videollamada. Me gusta tener su voz grabada y todas las cosas que él me cuenta o me solicita, me gusta tenerlo".

Sin embargo, Bronchalo ha asegurado no conocer el origen de la filtración: "No lo sé. Yo desde luego no lo he filtrado". Motivo por el cual ha decidido interponer una denuncia: "He puesto una denuncia para averiguarlo y castigar una filtración de una conversación privada que, además, es desde una prisión". "Pienso que es una manipulación en mi contra para hacer daño gratuito a mi persona", ha añadido.