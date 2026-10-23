Silvia Bronchalo protagoniza el 'Scoop' de esta semana en '¡De viernes!' tras la conversación filtrada con su hijo desde prisión. La madre de Daniel Sancho rompe su silencio sobre esta polémica y se sincera sobre la relación que mantiene actualmente con él. También comparte las últimas novedades del caso después de que en septiembre de 2026 el Tribunal Provincial de Samui (Tailandia) ratificase la cadena perpetua de Daniel por el asesinato de Edwin Arrieta.
Cinco días después de que la justicia tailandesa desestimase los recursos presentados por la defensa de Daniel Sancho, quien debe continuar cumpliendo su condena en la cárcel de Surat Thani, salieron a la luz unos audios de una conversación entre madre e hijo en la que este intentaba convencerla para que participara en un plan con el que, según él, conseguiría salir de prisión.
En la conversación, fechada el 4 de octubre de 2025, Daniel Sancho pedía a su madre que movilizara 100.000 euros para comprar un terreno en Tailandia a través de una intermediaria, Alice. Una operación que, según sus palabras, serviría como garantía para conseguir la libertad provisional, ya que el propietario del terreno intercedería para que el caso pasase a manos de jueces afines. Silvia, por su parte, expresaba sus dudas sobre la legalidad de este movimiento y las consecuencias que podría tener.
Respecto a los polémico audios, Silvia Bronchalo ha aclarado el origen de los mismos, confesando que fue ella quien grabó dicha conversación: "Los grabo yo. Siempre las he grabado, él lo sabía. Tenía su permiso para grabar todas las conversaciones por videollamada. Me gusta tener su voz grabada y todas las cosas que él me cuenta o me solicita, me gusta tenerlo".
Sin embargo, Bronchalo ha asegurado no conocer el origen de la filtración: "No lo sé. Yo desde luego no lo he filtrado". Motivo por el cual ha decidido interponer una denuncia: "He puesto una denuncia para averiguarlo y castigar una filtración de una conversación privada que, además, es desde una prisión". "Pienso que es una manipulación en mi contra para hacer daño gratuito a mi persona", ha añadido.
En cuanto al contenido de la conversación, es decir, la petición que le hizo su hijo, Silvia Bronchalo ha confesado cómo se sintió: "Una llamada así de tu hijo, que te está costando ese tipo de cosas, cuando sabes que no hay lugar a una fianza, a mi me deja arrastrada. Su desesperación y manipulación".
Silvia Bronchalo ha hablado también sobre su distanciamiento con su hijo, confesando que fue ella la que tomó la decisión de alejarse: "No tenemos relación desde abril. Después de estar allí un mes y medio, parecía que nuestra relación estaba empezando a tomar un poco de forma y de repente veo que él no ha sido completamente sincero conmigo".
"Me he sentido decepcionada. A lo mejor lo sentía pero su afán o desesperación por salir de ahí como sea, pues a lo mejor lo que hace es manipularme a mí e intentar manipular también a su padre. Podría ser que esté a dos bandas, a ver de qué manera consigue su propósito", ha explicado, antes de afirmar: "Decidí tomar distancia para proteger mi salud mental".
Además, Silvia Bronchalo ha recordado la última conversación que tuvo con su hijo: "No duró demasiado porque fue en el momento que le dije que me sentía engañada y manipulada. Le dije que prefería no hablar con él en un tiempo, hasta que sea capaz de separar la relación que tenga con su padre con la nuestra".
"Yo también lo echo de menos, pero me hace daño. "Una madre siempre va a querer a su hijo, pase lo que pase. Nunca voy a dejar de quererlo", ha dicho Silvia Bronchalo, que con dolor ha confesado: "Siento que no me quiere, es duro".