Silvia Bronchalo acusa a Rodolfo Sancho de influir en su relación con Daniel: "No tenemos los mismos valores"

Silvia Bronchalo se ha sincerado en '¡De viernes!' al hablar de la causa judicial de su hijo, Daniel Sancho , después de que salieran a la luz unos audios con una delicada y comprometida conversación entre madre e hijo . Pero no es el único frente de la entrevistada, pues la actriz mantienen una dura cruzada personal y mediática con su expareja, el actor Rodolfo Sancho.

Silvia Bronchalo acusa a Rodolfo Sancho de influir en su relación con su hijo

En la actualidad, la relación entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho "es inexistente", tal y como confiesa ella misma a Santi Acosta durante su entrevista. Después del juicio en el que se vieron las caras, no han vuelto a hablar ni a mantener contacto alguno: "No tenemos los mismos valores, ni la forma de pensar ni los mismos principios. No comparto casi nada de lo que dice", manifiesta.

"Sus actuaciones, si tengo que valorarlas en televisión, hasta el día que hizo esa entrevista, son bastante incoherente. Lo he visto en los juzgados y me parecía bastante incoherente, en la puerta de los juzgados apareces insultándome", añade. En este punto, el presentador le pregunta por la presencia que Rodolfo podría tener en la vida de su hijo, Daniel Sancho.

No cree que Rodolfo hable a diario con su hijo, pues solo puede hablar por teléfono un día a la semana (los viernes, concretamente), pero cree que sí ha intervenido en la relación que mantienen ahora madre e hijo: "Sí, creo que ha influenciado en nuestra relación. De hecho, hace muchos años, en 2013, en verano, un año después de que falleciera Sancho Gracia, el abuelo de Dani, recibí una llamada de un familiar allegado...

... me dijo que la abuela se estaba muriendo y que quiere verme y hablar conmigo. Sus familiares me dijeron que quería hablar conmigo porque estaba muy apenada por cómo me había tratado la familia Sancho y en lo que había derivado la relación separándome por completo de mi hijo. Daniel y yo no hemos tenido una relación desde que me separé de su padre", añade.