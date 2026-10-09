Beatriz Trapote y su amistad con una de las grandes enemigas de Belén Esteban

¡De Viernes! 09 octubre 2026

Beatriz Trapote invitó a Olvido Hormigos a su boda con Víctor Janeiro, en una época marcada por la sonada enemistad de la exconcejala con Belén Esteban

Beatriz Trapote vuelve a estar en el foco mediático y ahora es ella la que va a responder a todo en ‘¡De Viernes!’ tras el cara a cara que protagonizó recientemente con Belén Esteban. Un choque que dejó de manifiesto que no hay posible entendimiento entre ellas, aunque esto no es algo nuevo. La relación de la periodista con ‘La Patrona’ siempre ha estado en el punto de mira, así como una amistad llamativa de la mujer de Víctor Janeiro con una de las grandes enemigas de la de Paracuellos. Para entender esta conexión hay que remontarse al 2013 y al estreno del programa ‘¡Mira quién salta!’, momento en el que no solo coincidieron Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, que eran ya una pareja consolidada, sino también Olvido Hormigos, la que fuera concejala de los Yébenes que desde el 2012 estaba enfrentada con Belén Esteban.

Una boda con invitados televisivos El programa de los saltos de altura desde un trampolín forjó nuevas amistades y fue el germen para que meses después, muchos de los concursantes fueran invitados a la boda de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, celebrada el 2 de noviembre de 2013 en Jerez de la Frontera. A esa cita con más de 400 invitados no faltó ni Fortu, ni Lydia Lozano, ni Olvido Hormigos. Por aquel entonces, la enemistad entre Olvido Hormigos y Belén Esteban ya había adquirido una gran dimensión, aunque estalló definitivamente en la casa de Guadalix de la Sierra en 2015 con la famosa prueba de ‘Criados y señoras’. En junio de ese mismo año, la exconcejala aseguró que ambas eran enemigas porque, según su versión, Belén había querido que fuera así. También dejó claro que no tenía intención de reconciliarse con ella. Belén Esteban criticó a Olvido por entrar al concurso teniendo una hija lactante y a partir de ahí los reproches fueron subiendo de intensidad. Famosas son sus frases de “no me faltes al respecto”, “tomate tú, otra cosita” o el “¡cómo me alegro, tía, de verte ahí!”, cuando la exconcejala se convirtió en la primera expulsada de ‘Gran Hermano VIP’.

La imagen de los concursantes que participaron en '¡Mira quién salta!'