Beatriz Trapote y su amistad con una de las grandes enemigas de Belén Esteban

Beatriz Trapote vuelve a estar en el foco mediático y ahora es ella la que va a responder a todo en ‘¡De Viernes!’ tras el cara a cara que protagonizó recientemente con Belén Esteban. Un choque que dejó de manifiesto que no hay posible entendimiento entre ellas, aunque esto no es algo nuevo. La relación de la periodista con ‘La Patrona’ siempre ha estado en el punto de mira, así como una amistad llamativa de la mujer de Víctor Janeiro con una de las grandes enemigas de la de Paracuellos.
Para entender esta conexión hay que remontarse al 2013 y al estreno del programa ‘¡Mira quién salta!’, momento en el que no solo coincidieron Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, que eran ya una pareja consolidada, sino también Olvido Hormigos, la que fuera concejala de los Yébenes que desde el 2012 estaba enfrentada con Belén Esteban.
El programa de los saltos de altura desde un trampolín forjó nuevas amistades y fue el germen para que meses después, muchos de los concursantes fueran invitados a la boda de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, celebrada el 2 de noviembre de 2013 en Jerez de la Frontera. A esa cita con más de 400 invitados no faltó ni Fortu, ni Lydia Lozano, ni Olvido Hormigos.
Por aquel entonces, la enemistad entre Olvido Hormigos y Belén Esteban ya había adquirido una gran dimensión, aunque estalló definitivamente en la casa de Guadalix de la Sierra en 2015 con la famosa prueba de ‘Criados y señoras’. En junio de ese mismo año, la exconcejala aseguró que ambas eran enemigas porque, según su versión, Belén había querido que fuera así. También dejó claro que no tenía intención de reconciliarse con ella.
Belén Esteban criticó a Olvido por entrar al concurso teniendo una hija lactante y a partir de ahí los reproches fueron subiendo de intensidad. Famosas son sus frases de “no me faltes al respecto”, “tomate tú, otra cosita” o el “¡cómo me alegro, tía, de verte ahí!”, cuando la exconcejala se convirtió en la primera expulsada de ‘Gran Hermano VIP’.
Sin embargo, sus diferencias no se limitaron solo a su participación en el reality y saltaron a diferentes platós y a otros debates televisivos. Por eso, aunque fuera antes del gran estallido, pero ya habiendo mostrado claramente sus diferencias, la invitación de Olvido Hormigos a la boda de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro es un episodio significativo de la distancia que había entre la periodista y ‘La Patrona’ en ese momento.
Aunque aquel vínculo no se tiene constancia de que se mantenga en el tiempo, sí sirve para recordar que sus apariciones televisivas coincidieron en una época marcada por las rivalidades, los cruces de declaraciones y las polémicas. El aparecer en ‘¡Mira quién salta!’ fue un momento puntual, pero luego sus vidas tomaron caminos distintos.
Olvido Hormigos decidió retirarse de la televisión y regresó junto a su familia a Los Yébenes y decidió retomar su labor como docente. Por su parte, Beatriz Trapote cumplió su sueño de ser madre, reside en Jerez de la Frontera junto a su familia, gestiona varios negocios personales y ha vuelto a la televisión como colaboradora y protagonista de una nueva entrevista en ‘¡De Viernes!’.