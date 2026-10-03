Belén Esteban y Beatriz Trapote se han vuelto a ver las caras en el plató de '¡De viernes!' después de más de quince años de desencuentros. Durante mucho tiempo, ambas coincidieron en los distintos programas de televisión, pero su relación estuvo siempre marcada por los enfrentamientos y reproches. Esta noche, las excuñadas se han reencontrado y han protagonizado un momento lleno de tensión.
Beatriz Trapote ha estado muy pendiente de la entrevista de Belén Esteban y, antes de producirse su esperado encuentro, aprovechaba que Belén había salido al baño para dar su opinión sobre sus primeras declaraciones. Tajante, la mujer de Víctor Janeiro le contaba a los colaboradores qué le estaba pareciendo la intervención de Belén y no dudaba en cargar contra ella, asegurando que había dicho muchas mentiras.
Aunque también señalaba que había notado cierto cambio en ella, una actitud que achacaba al comunicado emitido por Jesulín de Ubrique y María José Campanario antes de la entrevista: "La veo muy recatada, en el 'Scoop' soltó más, pero quiera o no quiera ese comunicado le ha creado un poco de nerviosismo".
Instantes después, Belén Esteban regresaba al plató y comentaba con humor que "el problema real era su faja": "Que no me la puedo ni subir". Unas palabras a las que Beatriz Trapote respondía con un zasca: "A lo mejor si llevaras una buena alimentación y deporte no tendrías que ponerte faja, yo no llevo faja la verdad".
Tras este momento, Belén Esteba y Beatriz Trapote se veían finalmente cara a cara y rápidamente saltaban los cuchillos entre ellas tras lo sucedido anteriormente por la faja. "Me parece tan feo siendo mujer. ¿Por qué dices lo de la mala alimentación? A ver si ahora vas a ser mi fitness", decía muy indignada Belén: "La doctora liendre que de nada sabe y de todo entiende", añadía a continuación.
"Efectivamente, esa soy yo", contestaba Beatriz Trapote con ironía antes de lanzarle la siguiente pregunta: "¿Por qué vas alargando el chicle y no haces posible que haya una buena relación con la familia por tu hija, su hermanos y todas las personas que sufren esta situación?".
"Me estas diciendo esto en serio que hace nueve años que no ves a mi hija", replicaba entonces Belén Esteban. Una declaración que hacía reaccionar a Trapote, quien con firmeza aseguraba que entre Andrea y ella existía un cariño real hasta que ella lo "aireo" todo.
Tras escuchar a la mujer de Víctor Janeiro afirmar que le tiene mucho cariño a Andrea y que, por ello, la invitó a todos los eventos familiares y la escribía en todas las fechas especiales, Belén le lanzaba una pregunta: "¿Crees que mi hija es como una más de la familia?". A lo que Trapote contestaba: "Para mí, es una más y por eso conoce a mi hijo Víctor y mi hijo Oliver. Siempre he intentado tener una buena relación porque sé que mis hijos son primos de Andrea y tu eres su tía y no has hecho nada".