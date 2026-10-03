Belén Esteban y Beatriz Trapote se han vuelto a ver las caras en el plató de '¡De viernes!' después de más de quince años de desencuentros. Durante mucho tiempo, ambas coincidieron en los distintos programas de televisión, pero su relación estuvo siempre marcada por los enfrentamientos y reproches. Esta noche, las excuñadas se han reencontrado y han protagonizado un momento lleno de tensión.

Beatriz Trapote ha estado muy pendiente de la entrevista de Belén Esteban y, antes de producirse su esperado encuentro, aprovechaba que Belén había salido al baño para dar su opinión sobre sus primeras declaraciones. Tajante, la mujer de Víctor Janeiro le contaba a los colaboradores qué le estaba pareciendo la intervención de Belén y no dudaba en cargar contra ella, asegurando que había dicho muchas mentiras.

Aunque también señalaba que había notado cierto cambio en ella, una actitud que achacaba al comunicado emitido por Jesulín de Ubrique y María José Campanario antes de la entrevista: "La veo muy recatada, en el 'Scoop' soltó más, pero quiera o no quiera ese comunicado le ha creado un poco de nerviosismo".

Belén a Trapote: "Me parece tan feo que siendo mujer digas lo de la faja"

Instantes después, Belén Esteban regresaba al plató y comentaba con humor que "el problema real era su faja": "Que no me la puedo ni subir". Unas palabras a las que Beatriz Trapote respondía con un zasca: "A lo mejor si llevaras una buena alimentación y deporte no tendrías que ponerte faja, yo no llevo faja la verdad".

Tras este momento, Belén Esteba y Beatriz Trapote se veían finalmente cara a cara y rápidamente saltaban los cuchillos entre ellas tras lo sucedido anteriormente por la faja. "Me parece tan feo siendo mujer. ¿Por qué dices lo de la mala alimentación? A ver si ahora vas a ser mi fitness", decía muy indignada Belén: "La doctora liendre que de nada sabe y de todo entiende", añadía a continuación.