A tan solo unas horas de que Belén Esteban pise el plató de ‘¡De Viernes!’ , la emoción está a flor de piel para ella y todos los que compartieron momentos en las instalaciones de Telecinco. Su vuelta tras estar alejada tres años, tres meses y diez días es todo un acontecimiento y el colaborador Kike Calleja ha hablado con ella para ‘ Vamos a ver ’ y saber así cómo está y si está preparada para afrontar todos sus frentes abiertos .

En las horas previas a su reaparición, Kike Calleja ha explicado cómo Belén Esteban afronta este momento tan decisivo para ella tras estar un largo periodo fuera de la cadena. “Está muy nerviosa por venir y sentarse. Tiene muchísimas ganas, sobre todo de contar su historia y de toda la gente que ha puesto en duda estos 27 años que ha ido contando”, ha recalcado.

La expectación del equipo y de todos los que han coincidido con ella en los pasillos de Telecinco o trabajado es máxima. “Yo estoy encantada. Hemos compartido vivencias”, ha expresado la colaboradora Paloma Barrientos. Tanto ella como el resto tienen mucha curiosidad por saber cómo va a llegar y responder a todas las polémicas y frentes que tiene abiertos.

“No quiere guerras con nadie, pero sí que va a contestar absolutamente a todo lo que se ha dicho durante esta semana”, ha advertido Kike Calleja. Contra los Janeiro, los Bazán, Las Campos o los Mohedano tiene cuentas pendientes y sus miembros han salido a la palestra recordando fricciones históricas y nuevas quejas.

Un regreso esperado y sin filtros

Destacando que esta intervención permitirá matizar historias del pasado y ofrecer detalles inéditos a la audiencia, tanto la presentadora Patricia Pardo como el periodista Kike Calleja han valorado el estado de ‘La Patrona’ a unas horas antes de vivir otro gran momento.

“No ha visto la tele, ha querido estar tranquila”, explica el colaborador de ‘Vamos a ver’ que también resalta que en esta ocasión está especialmente emocionada por el tiempo que lleva fuera y el reencuentro con algunos compañeros de la cadena. “Dice que cuando pise el pasillo de Telecinco donde está maquillaje tiene claro que va a emocionarse”.