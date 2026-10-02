La última decisión de Carmen Janeiro tras la entrevista de Belén Esteban y su nueva vida alejada del foco

¡De Viernes! 02 octubre 2026

Carmen Janeiro, alejada de los focos, afronta el conflicto que vuelve a enfrentar a su familia con Belén Esteban. De su última decisión a su vida actual

Carmen Janeiro ha vuelto a situarse, de manera indirecta, en el centro de la actualidad. Su nombre ha vuelto a aparecer tras la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’. ‘La Patrona’ tuvo palabras de cariño para ella y la “yaya del campo”, tal como se refiere a Carmen Bazán, aunque también aprovechó para hacerles una petición. “Mi hija solo tiene relación con su tita Mamen y su yaya del campo. Se llaman y mi hija las quiere mucho, muchísimo. Sé que la apoyan, pero yo sé que no van a hablar por miedo. Es una pena porque me gustaría que alguna vez dieran la cara por ella”, eran las palabras con las que Belén reclamaba una intervención en público y con las que las ponía otra vez en la palestra.

A raíz de estas declaraciones se ponía el foco en la hermana de Jesulín. Alejada de la televisión y sin hacer apenas declaraciones, Carmen Janeiro reaparecía en medio de todo el revuelo y lo hacía con un mensaje que publicaba el pasado 13 de septiembre y que muchos dicen que tiene relación con lo que vivió su excuñada. Carmen Janeiro utilizaba el perfil público de Instagram de la Organización Sin Ánimo de Lucro Angel Molini Dar Vida para publicar un vídeo en el que pedía apoyo para “madres gestantes en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social”. “Vuelvo a pedir la colaboración de todos vosotros, dentro cada una de sus posibilidades, con una pequeña donación o simplemente difundiendo este mensaje para que llegue muy lejos, porque ninguna mujer debería enfrentarse a la maternidad sola y para apoyar la causa tan humanitaria que es la de la Asociación Dar Vida”, explicaba la hermana de Jesulín en este vídeo que la entidad sevillana agradecía, pero que posteriormente ha despublicado.

Una drástica decisión en medio del conflicto familiar El dar voz a este proyecto solidario y encontrar un guiño a la situación que retrató Belén en ‘¡De Viernes!’ donde volvió a contar que ella fue la que crió prácticamente sola a su hija, ha provocado muchas reacciones. Tanto es así que el vídeo ha desaparecido del perfil oficial de la Organización Sin Ánimo de Lucro Angel Molini Dar Vida. Y no ha sido el único movimiento. El revivir el pasado ha afectado también a la salud de Carmen Bazán. “Lo está pasando realmente mal”, desvelaba el reportero Álex Álvarez en ‘El verano se mueve’. A la matriarca que pronto cumplirá 81 años le duele ver a sus nietas (tanto a Andrea como a Julia) expuestas en esta trama y conflicto que vuelve a ser presente. De ahí que viendo que Belén Esteban se sentará en ‘¡De Viernes!’ para contar más detalles de su historia, Carmen Bazán haya optado por abandonar temporalmente el país y puesto rumbo a Portugal en compañía de su hija, Carmen Janeiro. Así ha explicado Álex Álvarez que han hecho para apartarse del foco mediático.

Leticia Requejo habla de la reacción de Carmen Janeiro y Carmen Bazán a la entrevista de Belén Esteban

Su vida actual alejada de la televisión La “tita Mamen” sigue así la misma línea que trazó tras alejarse de las entrevistas, photocalls, revistas y después de desarrollar su carrera como modelo. El pasar al anonimato es lo que deseó y la vida actual que tiene. Optó por invertir en sectores industriales y de construcción, creando un entramado empresarial sólido y que no ha dejado de crecer (Wulmek). Además, tal como apuntaban desde ‘El tiempo justo’, a lo largo de este año tenía pensado emprender en nuevos negocios en el sector de la banca, En el ámbito personal, su ruptura con Luis Masaveu tras trece años juntos, ha supuesto otro gran cambio para ella, aunque tal como recogía ‘El Español’, ambos mantienen muy buen trato tanto en lo personal como en lo profesional.

Imagen de archivo de Carmen Bazán y Carmen Janeiro cuando estaban en la televisión