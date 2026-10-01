Laly Bazán ha reaparecido, después de trece años alejada de los focos, para romper su silencio y sacar la cara por su familia después de que se haya reabierto su guerra contra Belén Esteban. Cansada de las acusaciones que se están vertiendo sobre ellos, la tía de Jesulín de Ubrique le insta a denunciarla y carga duramente contra ella . Álex Álvarez ha conseguido una entrevista exclusiva, para ‘El verano se mueve’ . ¡Dale al play!

Laly Bazán no ha dudado en mostrarse más firme que nunca para hablar de la dolorosa situación que está atravesando la familia a raíz del regreso de Belén Esteban a los medios: “No es justo que siga hablando otra vez, que nos deje ya en paz”. Además, ha hablado de la complicada situación de su hermana, Carmen Bazán: “Te pido que te calles que mi hermana está enferma”.

La tía de Jesulín de Ubrique también ha querido destacar el papel de su sobrino como padre, aludiendo a que no se sabe “de la misa a la mitad”: “Es un buen padre y ha sido un buen padre, no le ha faltado de nada”. Asegura que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ “miente” y defiende que es “tonto el que se la crea”.