La contundente respuesta de Juls Janeiro a la polémica de su casa: “Es mía y de nadie más”

Vamos a ver 01 octubre 2026

Juls Janeiro zanja en 'Vamos a ver' a través del periodista Pepe del Real la polémica sobre su casa, desmintiendo las informaciones de Luis Pliego: su respuesta

Juls Janeiro ha intervenido a través del periodista Pepe del Real en ‘Vamos a ver’ para aclarar lo que se ha revelado en las últimas horas relativo a la polémica de su casa. La hija de María José Campanario y de Jesulín de Ubrique ha sido contundente con su respuesta. Este nuevo tema que afecta a la influencer surgía a partir de unas declaraciones de Luis Pliego en 'El verano se mueve'. El directo de la revista ‘Lecturas’ y colaborador del programa aseguraba que un cuarto de dicha propiedad pertenecía a la hija de Jesulín y de Belén Esteban. “Juls tan solo posee una cuarta parte de la vivienda y las tres partes restantes están a nombre del torero”. Este habría sido quien compró la casa y quien la habría puesto a nombre de su hija Julia.

El conocer esta información no ha tardado en provocar reacciones. La primera de ellas la de Juls Janeiro que, aún estando algo indispuesta y sin reunir a los medios en torno a su puerta como es ya un clásico, sí que ha querido responder con contundencia a esas informaciones recientes que se han dado. El contundente mensaje de Juls Janeiro El mensaje que Juls Janeiro ha transmitido al periodista Pepe del Real y que este ha leído en directo desmiente cualquier tipo de intervención y que después de esto no va a dar más explicaciones acerca de sus gastos y de sus bienes. “La respuesta literal de Juls es que dice que no va a dar más explicaciones ni de la casa, ni del coche, ni de las tetas, ni de los bolsos que se compra porque considera que son tonterías. Y lo que ella haga con su dinero y su padre haga con el suyo son asunto de Juls y de Jesús, y no de nadie más”, ha leído el periodista para añadir a continuación la clave de la duda que ha surgido. “Me dice que la casa es de ella y de nadie más, así que no digáis o no sigáis diciendo tonterías”, zanjando con esto cualquier tipo de especulación y afirmando de forma contundente que el inmueble le pertenece a ella.