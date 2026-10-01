La contundente respuesta de Juls Janeiro a la polémica de su casa: “Es mía y de nadie más”

Juls Janeiro ha intervenido a través del periodista Pepe del Real en ‘Vamos a ver’ para aclarar lo que se ha revelado en las últimas horas relativo a la polémica de su casa. La hija de María José Campanario y de Jesulín de Ubrique ha sido contundente con su respuesta.
Este nuevo tema que afecta a la influencer surgía a partir de unas declaraciones de Luis Pliego en 'El verano se mueve'. El directo de la revista ‘Lecturas’ y colaborador del programa aseguraba que un cuarto de dicha propiedad pertenecía a la hija de Jesulín y de Belén Esteban. “Juls tan solo posee una cuarta parte de la vivienda y las tres partes restantes están a nombre del torero”. Este habría sido quien compró la casa y quien la habría puesto a nombre de su hija Julia.
El conocer esta información no ha tardado en provocar reacciones. La primera de ellas la de Juls Janeiro que, aún estando algo indispuesta y sin reunir a los medios en torno a su puerta como es ya un clásico, sí que ha querido responder con contundencia a esas informaciones recientes que se han dado.
El mensaje que Juls Janeiro ha transmitido al periodista Pepe del Real y que este ha leído en directo desmiente cualquier tipo de intervención y que después de esto no va a dar más explicaciones acerca de sus gastos y de sus bienes.
“La respuesta literal de Juls es que dice que no va a dar más explicaciones ni de la casa, ni del coche, ni de las tetas, ni de los bolsos que se compra porque considera que son tonterías. Y lo que ella haga con su dinero y su padre haga con el suyo son asunto de Juls y de Jesús, y no de nadie más”, ha leído el periodista para añadir a continuación la clave de la duda que ha surgido.
“Me dice que la casa es de ella y de nadie más, así que no digáis o no sigáis diciendo tonterías”, zanjando con esto cualquier tipo de especulación y afirmando de forma contundente que el inmueble le pertenece a ella.
El periodista ha aprovechado esta intervención para mandarle un beso a la influencer al saber que “está pachuchilla” y ha destacado que ha sido generoso por su parte el haber dado una respuesta a través de él, aunque estuviese convaleciente.
Juls Janeiro, que ya anteriormente había dejado claro que ella había pagado su coche, su bolso y su operación de pecho ha abordado también el tema de la casa al resultar el más polémico. En medio de que se puedan desvelar nuevos datos y de todo lo que pueda contar Belén Esteban al sentarse en ‘¡De Viernes!’, la creadora de contenido se mantiene a la espera, aunque no dudan de que, si tiene que responder, lo hará directamente y sin filtros.