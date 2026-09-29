María José Campanario anuncia que contestará a Belén Esteban tras su entrevista en '¡De viernes!'

A la entrevista de Belén Esteban en '¡De viernes!' ya reaccionó Juls Janeiro , que anunció ante los reporteros que se congregan cada día en la puerta de su bloque que su padre, Jesulín de Ubrique, tiene la intención de demandarla. Quien también ha reaccionado ahora ha sido María José Campanario , que ha optado por responder a través de las redes sociales.

Minutos después de la entrevista de la exconcursante de 'GH VIP', una usuaria de X le proponía a sus seguidores hacer guardia durante toda la madrugada por si María José se lanzaba a escribir algo en reacción a las declaraciones de Belén, pero la odontóloga permaneció en silencio hasta ahora, que ha visto ese tuit y ha comentado en Threads que le ha hecho mucha gracia esa organización y que sus palabras susciten tanto interés.

Ante el comentario de María José Campanario, otro usuario de Threads le ha preguntado si tiene intención de "contestar" a Belén Esteban. "Cuando corresponda", ha respondido la de Castellón, anunciando así que sí que se pronunciará sobre las declaraciones de la ex de marido. En un segundo mensaje ha añadido: "Y donde corresponda".

Belén Esteban reacciona al anuncio de demanda

La colaboradora todavía no ha reaccionado a las palabras de María José Campanario, pero sí que ha dado respuesta al anuncio de demanda que ha hecho Julia Janeiro, dejando claro que no teme las medidas legales que pueden tomar contra ella.