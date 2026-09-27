Gigi Hadid y Zayn Malik: una relación que comenzó con rumores de infidelidad y acabó con polémicas acusaciones

(L)over 27 septiembre 2026

La relación de Gigi Hadid y Zayn Malik comenzó entre rumores de infidelidad, continuó entre rumores de crisis y acabó tras una fea controversia

Guapos y estilosos, descubrir que Gigi Hadid y Zayn Malik eran pareja fue toda una sorpresa, igual que resultó también un tanto inesperado que rompieran su relación, aunque las circunstancias que rodearon la ruptura ya parecían dejar claro que esta era la definitiva. Tras la ruptura no han conseguido ser amigos como tal, pero sí que han aprendido a entenderse, lo que resulta muy práctico porque comparten la custodia de la hija que tienen en común, Khai. Al margen de eso, cada uno ha seguido su camino. Malik vive una vida bastante tranquila, dedicada a su música, sus fans y las gallinas que cría en su granja, donde disfruta de la calma y la tranquilidad que le proporciona estar apartado del caos habitual de las ciudades. Hadid también ha seguido con su carrera y de nuevo ha encontrado el amor, en esta ocasión no con un músico, sino con un actor, pues desde finales de 2023 mantiene un romance con Bradley Cooper.

La relación de Gigi Hadid y Zayn Malik y la ruptura definitiva Famosos desde que eran muy jóvenes, tanto Gigi como Zayn tuvieron que aprender a lidiar con seguidores, fanáticos y haters desde muy temprano, tal vez por eso ahora ambos viven vidas muy tranquilas, haciendo apariciones públicas esporádicas y completamente centrados en sus proyectos, que les consumen todo el tiempo que no están dedicando a su hija. Si bien su relación no pudo ser, ambos se sienten felices porque de este romance nació Khai, que es el gran amor de ambos. En la relación de Gigi y Zayn se puede considerar clave el año 2015, porque fue el año en el que ambos rompieron con sus respectivas parejas, también fue el año en el que comenzó su relación. Zayn rompió con quien había sido su pareja los últimos cuatro años poco después de abandonar One Direction, una decisión que dejó a las fans de la banda con el corazón roto. Gigi también daba por finalizada su historia con Joe Jonas. No está demasiado claro si las rupturas fueron antes, o después de empezar a conocerse. Se conocen en una fiesta de Victoria’s Secret y decidieron que tener una cita era lo que mejor que podrían hacer para conocerse un poco más y ver si la química entre ellos era real o era cosa del momento. Parece que fue real porque a partir de ese momento siguieron quedando, lo que hizo que comenzaran a sonar los rumores que apuntaban hacia una posible relación.

En noviembre comienzan las sospechas de que entre ellos hay algo, una fotografía del músico con unas gafas similares a unas que llevaba Hadid días antes hacía que sus fans se volvieran locas y prácticamente confirmaba la relación. Comienzan a aparecer fotografías de ambos juntos y, tras la primera en la que aparecían cogidos de la mano, Joe Jonas les dejó de seguir a ambos en redes. En diciembre es Zayn quien confirma la relación publicando una fotografía de la modelo en Instagram. La relación parece que va viento en popa, ellos ya no se esconden, aunque tampoco verles juntos es lo más frecuente… hasta que Malik estrena Pillowtalk, su primer single como solista, y Hadid es la estrella de su videoclip. Posan juntos para Vogue, aparecen en la alfombra roja de la Met Gala… son la pareja del momento, pero en 2016 comienzan los rumores de crisis que les acompañarían casi toda su relación. En 2018 tiene lugar la primera ruptura oficial de la pareja, comunicado mediante, pero pronto vuelven a dejarse ver juntos. En marzo de 2019 parecía que habían vuelto, en agosto todo apuntaba a que Gigi había pasado página, en enero de 2020, de nuevo se dejan ver juntos y Zayn vuelve a ser uno más en la familia Hadid. En mayo se confirma que Gigi está embarazada.

En octubre de 2021 llega la ruptura definitiva de Gigi Hadid y Zayn Malik