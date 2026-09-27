Quién es Fran García, el tentador VIP de ‘LIDLT 11’ que es futbolista

La isla de las tentaciones 27 septiembre 2026

Ya formó parte de la lista de tentadores en la edición anterior, por lo que ahora Fran García está considerado uno de los tentadores VIP de 'LIDLT 11'

En 'La isla de las tentaciones' no dejamos de conocer gente nueva, participantes que llegan más que dispuestos a dejar que la audiencia les conozca mientras demuestran que son más que capaces de hacer aquello para lo que se apuntaron al programa, salvar o afianzar su relación de pareja. La intención de todos (o casi todos) los participantes es demostrar que son capaces de resistir a la tentación y para que suceda lo contrario están los tentadores, como Fran García. Antes hablábamos de rostros nuevos, pero también hay otros que ya son conocidos y es lo que sucede con este soltero, que regresa como tentador VIP. Ya participó en la edición anterior y llegó pisando fuerte, definiéndose como "egocéntrico, orgulloso y muy chulete". Aseguró no tener un prototipo ideal de chica, le gustan tanto rubias como morenas, y se considera el tipo de cualquier mujer: "tatuado, deportista, con abdominales y ojos azules".

Terminó el programa y todavía faltaba mucho por conocer de Fran, que regresa con la firme intención de ponerles a las chicas las cosas complicadas. Quién es Fran García, el tentador VIP de ‘LIDLT 11’ Es gracias a su paso por la edición anterior de 'La isla de las tentaciones' que podemos conocer un poco más a Fran García y todo parece indicar que esta nueva oportunidad no será sencilla para él, por lo menos si tenemos en cuenta que nada más poner un pie en el programa ya tuvo un enfrentamiento con uno de los chicos. Kico Sampol no dudó en dejar claro desde el primer momento que Fran no era de su agrado, no tuvo problemas en atacarle y meterse con él de tal manera que incluso Sandra Barneda llegó a llamarle la atención porque no tenía motivo ninguno para hacerlo, acababan de presentarle. El motivo salía a la luz poco después, cuando el propio Kico, pareja de Paula, confesaba que el joven era el que más inseguridad le provocaba. Fran comenzaba con mal pie (también olvidaba la frase escogida para su presentación), pero también con bueno, porque parece que puede ser una gran tentación para alguna de las chicas que están en la villa. Este papel como tentador es una faceta del joven, porque hasta el momento lo que más se conocía de él era su carrera como futbolista, algo que lleva con orgullo, pero que no es lo único que le sirve a la hora de seducir. Ser deportista profesional puede ser un gran activo a la hora de convertirse en un gran conquistador, pero al parecer no es su mejor baza porque, según él mismo reveló, solo necesita pasear sus ojos azules por el mundo para que las mujeres se sientan atraídas por él.

Nacido en el año 2005, comenzó su carrera como futbolista siendo muy joven y gracias a eso ha pasado por varios equipos. Formado en la cantera del Valencia C.F., ha jugado en el Vilamarxant, el Utiel o el Soneja, por el que fichó en junio de 2025 y con el que las cosas le iban la mar de bien, por lo menos el gol no le fallaba. También ha formado parte de la Selección Valenciana, jugando a las órdenes de Andrés Palop. A causa de su paso por 'La isla de las tentaciones', ha dejado aparcada su carrera como deportista, aunque mantenerse en forma sigue siendo una de sus aficiones. No es la única, también le gustan las motos y los coches, pero si tiene que confesar una de sus grandes pasiones, no hay duda de que quien le ha robado el corazón es su hermano, que ahora tiene seis años.