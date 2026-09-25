Rubén ha dado un paso muy pero que muy importante con Nataly, dando el pistoletazo de salida a la primera 'victoria de la tentación' en esta edición de 'La isla de las tentaciones 11', pero en 'El debate de LIDLT 11' de este viernes, emitido en Mediaset Infinity, se ha tenido que enfrentar a las críticas de los colaboradores y más después de alguna confesión que ha hecho.
Rubén ha confesado que se siente "muy confundido" y ha apuntado que ya Gema le quería dejar de antes de entrar al programa. Además, el valenciano ha querido matizar algo sobre sus "25 cuernos": "Se me ha juzgado mucho por eso, pero no fueron 25, fueron 22. Y fueron contabilizados desde el primer día en que la vi, no desde el primer día que empecé a salir con ella".
Rubén ha dado todos los detalles al respecto, señalando que no empezó su relación con Gema hasta pasado un tiempo: fue hasta entonces cuando él, "perdido en la vida", tuvo muchos encuentros con diversas chicas. Aun así, según ha dicho, "cuando se formalizó yo la seguí cagando".
Las reacciones de los colaboradores se han sucedido, con Andrea Bueno o Claudia Chacón como las más críticas. "No te lo compro, es tu excusa para justificarte y hacer lo que estás haciendo", ha dicho Claudia, al escuchar por parte de Rubén el motivo por el que habría caído con Nataly.
"Me hierve la sangre", ha dicho Naomi Asensi, palabras que han recibido un fuerte aplauso del público. Y es que Rubén ha mencionado una y otra vez que no podía aguantar los reproches de Gema, además de que le "puso los límites muy claros, que era no hablar mal" de él, cosa que incumplió, según ha contado Rubén.
Terelu Campos ha dado también su opinión sobre todo esto: "No conozco el odio ni la venganza, pero ojalá Gema disfrute la experiencia como se merece". Estas palabras han sido vistas por Sandra Barneda como un "hachazo" de Terelu a Rubén, y la colaboradora ha matizado sus palabras: "Quiero que Gema sea lo suficientemente libre con ella misma... no lo está consiguiendo, lo está intentando".