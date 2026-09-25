La isla de las tentaciones 11 25 septiembre 2026

El valenciano se enfrenta a las críticas de los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 11' tras explicar su relación con Gema y matizar la polémica de sus "25 cuernos"

Rubén ha dado un paso muy pero que muy importante con Nataly, dando el pistoletazo de salida a la primera 'victoria de la tentación' en esta edición de 'La isla de las tentaciones 11', pero en 'El debate de LIDLT 11' de este viernes, emitido en Mediaset Infinity, se ha tenido que enfrentar a las críticas de los colaboradores y más después de alguna confesión que ha hecho. Rubén ha confesado que se siente "muy confundido" y ha apuntado que ya Gema le quería dejar de antes de entrar al programa. Además, el valenciano ha querido matizar algo sobre sus "25 cuernos": "Se me ha juzgado mucho por eso, pero no fueron 25, fueron 22. Y fueron contabilizados desde el primer día en que la vi, no desde el primer día que empecé a salir con ella".

Rubén ha dado todos los detalles al respecto, señalando que no empezó su relación con Gema hasta pasado un tiempo: fue hasta entonces cuando él, "perdido en la vida", tuvo muchos encuentros con diversas chicas. Aun así, según ha dicho, "cuando se formalizó yo la seguí cagando". Las reacciones de los colaboradores se han sucedido, con Andrea Bueno o Claudia Chacón como las más críticas. "No te lo compro, es tu excusa para justificarte y hacer lo que estás haciendo", ha dicho Claudia, al escuchar por parte de Rubén el motivo por el que habría caído con Nataly.

Rubén se enfrenta a las críticas en 'El debate de las tentaciones': sus revelaciones sobre Gema y toda la verdad sobre sus "25 cuernos"