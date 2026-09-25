Unas imágenes inéditas de Náyades en Villa Montaña han vuelto a poner en jaque su relación con Nacho. Un Nacho que ha reaccionado a ellas durante ‘El debate de las tentaciones’ y, con los ojos vidriosos, ha confesado lo que siente, provocando la reacción de Sandra Barneda.

Y es que Náyades cada vez está más cerca del italiano en 'La isla de las tentaciones 11': "'¡Vivan los novios!", se escucha decir entre sus compañeros en una de las fiestas de la villa. Besos, caricias, confesiones... y muchos, muchísimos acercamientos. "Estoy demasiado bien", dice Náyades en las imágenes.

Una Náyades que también se encuentra en un mar de dudas sobre su relación con Nacho y conforme avanza con Andrea. "El problema es cuando no se queda solo en una tentación", le dice Andrea a Náyades.