Unas imágenes inéditas de Náyades en Villa Montaña han vuelto a poner en jaque su relación con Nacho. Un Nacho que ha reaccionado a ellas durante ‘El debate de las tentaciones’ y, con los ojos vidriosos, ha confesado lo que siente, provocando la reacción de Sandra Barneda.
Y es que Náyades cada vez está más cerca del italiano en 'La isla de las tentaciones 11': "'¡Vivan los novios!", se escucha decir entre sus compañeros en una de las fiestas de la villa. Besos, caricias, confesiones... y muchos, muchísimos acercamientos. "Estoy demasiado bien", dice Náyades en las imágenes.
Una Náyades que también se encuentra en un mar de dudas sobre su relación con Nacho y conforme avanza con Andrea. "El problema es cuando no se queda solo en una tentación", le dice Andrea a Náyades.
Nacho ha calificado las imágenes como "duras": "Parece que se ha olvidado completamente de mí. Creo que llegar a ese punto es súper complicado. Sé que ella es real... me parte el corazón, sobre todo cómo avanza de forma tan abismal".
Las reacciones de los colaboradores se han sucedido en el plató de 'La isla de las tentaciones 11', con algunas como Naomi Asensi asegurando que "no conoce a su pareja" del todo. Ante la respuesta de Nacho a esta última opinión, Sandra Barneda se ha dirigido a este para consolarle.
"Sigues teniendo la voz aquí", ha dicho Sandra Barneda, dando pie a que Nacho se abra como pocas veces sobre todo esto que acababa de ver. "Yo estoy completamente enamorado de mi pareja y ver todo esto es muy complicado", ha indicado Nacho.
Más adelante, Nacho ha reaccionado también a las palabras de Náyades con Andrea, asegurando que tiene "carencias" en su relación: "Yo vivía con mis padres y ella con compañeras y era complicado organizarse...", se ha justificado Nacho.