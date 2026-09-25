En 'El debate de las tentaciones' ha sonado la alarma en plató y eso significaba una cosa, imágenes inéditas del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', nada más y nada menos que un avance exclusivo de la segunda hoguera de las chicas.

"Vamos a ver en avance de, me voy a mojar, la mejor hoguera por intensa, por desgarradora, la que vamos a ver la próxima semana. Es una hoguera histórica", explicaba Sandra Barneda antes de mostrar estas imágenes exclusivas.

Un avance en el que se puede ver cómo llegan unas chicas expectantes de qué van a tener que ver, pero que realmente no se lo esperan.