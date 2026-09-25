En 'El debate de las tentaciones' ha sonado la alarma en plató y eso significaba una cosa, imágenes inéditas del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', nada más y nada menos que un avance exclusivo de la segunda hoguera de las chicas.
"Vamos a ver en avance de, me voy a mojar, la mejor hoguera por intensa, por desgarradora, la que vamos a ver la próxima semana. Es una hoguera histórica", explicaba Sandra Barneda antes de mostrar estas imágenes exclusivas.
Un avance en el que se puede ver cómo llegan unas chicas expectantes de qué van a tener que ver, pero que realmente no se lo esperan.
Las lágrimas de Paula mientras asegura que lo que ha visto de Kico es "para ir a matarla", una desconsolada Náyades al ver las imágenes de Nacho. Una Paola que descubrirá algo de Sergio que le hará salir corriendo por la playa y terminará completamente rota en los brazos de Sandra Barneda en la arena: "Por favor, te lo pido".
Pero no será la única que huirá de la hoguera, Gema huirá al descubrir que Rubén y Nataly "se han besado". Aunque esto no será todo, Nacho correrá en busca de su pareja y esto alertará a Sandra Barneda: "¿Habéis oído algo?"
Y tras ver estas imágenes exclusivas, la presentadora ha querido añadir algo: "Lo que habéis visto no es ni una décima parte de lo que es esta hoguera, lo veréis: lunes y miércoles a las 23 horas, en Telecinco".