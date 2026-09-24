La isla de las tentaciones 25 septiembre 2026

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' cuenta cómo Paula le confesó fuera que Fran podía ser una tentación para ella

Los chicos han estado presentes en el segundo 'Debate de las tentaciones', entre ellos Kico que se ha sincerado sobre todo lo que se ha visto de lo que ha vivido en República Dominicana: "Soy muy explosivo, pensé que habiendo cámaras me iba a poder controlar esas emociones tan intensas, pero el miedo de perder al amor de tu vida..." El participante de 'La isla de las tentaciones 11' reaccionaba a unas imágenes inéditas de cómo Paula avanzaba con Fran y su reacción cuando Mara entraba a la villa que aseguraba que su tentador favorito es el que ella estaba conociendo: "Se me juzga por lo que he hecho, incluso yo he dicho que lo he hecho mal, pero estás viendo como el soltero favorito de tu novia viene a la experiencia, cómo ella lo mira y yo reacciono para que ella entienda que me está destrozando por dentro. Me parece mal lo de la entrada de Mara porque yo soy su pareja, no se puede poner celosa".

Kico explica cómo Paula le habló de Fran antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 11' Momento en el que Kico explicaba cómo le dijo Paula antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 11' le dijo que le gustaba Fran: "Pensaba que no le iban a meter, cuando le veo pasar en la ceremonia se me corta el estómago, mi personalidad cambia, siento el miedo dentro del cuerpo. Ese terror no lo había sentido hace muchos años". Claudia Chacón, tras escuchar a Kico sorprendía con su gesto, se levantaba a darle un abrazo y explicaba el motivo: "Te voy a defender, creo que el problema que tienes es la gran coraza e inseguridad que tienes, pierdes las formas por la boca, pero tienes un buen fondo". Además, Kico respondía a Arantxa Coca sobre si cree que ha amado bien a Paula al ver los comentarios que ha hecho en lo que va de experiencia: "Creo que sé amar de la mejor manera que hay, pero la inseguridad de ver a un chico que me puede quitar al amor de mi vida me haga actuar de esa manera".