Borja Gómez, soltero VIP de 'LIDLT 11': de su trayectoria a su primera vez en el reality

La isla de las tentaciones 25 septiembre 2026

Conocimos a Borja Gómez en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', que estuvo marcada por grandes momentos y también por grandes traiciones

Para poder llegar a ser un soltero VIP en 'La isla de las tentaciones', es necesario antes haber sido tentador en el programa, haber demostrado ser alguien capaz de conectar con los participantes, de hacer que se sientan cómodos o cómodas y, si por el camino eso sirve para crear una conexión especial o incluso llegar a seducir a alguien, mejor todavía. Este es el caso de Borja Gómez. Borja tiene bastante claro cuál es su papel en el programa, su función es convertirse en una tentación a la que las chicas sean incapaces de resistirse y eso es lo que demostró en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', una participación que no pasó desapercibida y que fue una de las más seguidas del programa. Su paso por República Dominicana le sirvió para conocer gente y también dinamitó una amistad que traía de casa.

La primera vez de Borja Gómez en ‘LIDLT’ En la octava edición de 'La isla de las tentaciones' pasaron muchas cosas y, por suerte para él, no todas estuvieron relacionadas con Borja Gómez, o Borja Cata, como se hace llamar en redes sociales; sin embargo, muchas de ellas sí. Borja llegó al programa muy dispuesto a pasarlo bien, a conocer gente y crear nuevos vínculos.

Eso fue precisamente lo que le sucedió con Andrea Arpal. Ella había llegado de la mano de su pareja Joel, pero tras ver unas imágenes en las que su novio se besaba con Nataly, su tentadora, las cosas para ella ya no fueron iguales. Hasta el momento había tenido muy buen feeling con Borja, por eso, dispuesta a dejar de respetar a una pareja que no la estaba respetando, dejaba de cohibirse y dejaba que fluyera la pasión. La piscina se convertía en escenario de los besos entre Andrea y Borja, que después pasaban al sofá y finalmente se quedaban abrazados en la cama, dispuestos a pasar la noche juntos (aunque sin traspasar ninguna línea roja). "Me ha gustado el beso con Borja. Tenemos mucha conexión desde el principio, me ha apetecido y se lo he dado. Me siento bien por fin, estoy siendo al cien por cien yo", explicaba Andrea al programa una vez pasado todo. Ella solo vio el beso de Joel y Nataly, pero no vio cómo su pareja se arrepentía y tampoco cómo pedía una hoguera de confrontación para poder hablar de todos sus sentimientos y decirle que se había dado cuenta de que ella era la mujer de su vida. La hoguera tenía lugar poco después y la pareja, tras muchas lágrimas y reproches, decidía irse como había llegado, juntos.

Se acababa abruptamente la relación de Andrea y Borja antes incluso de haber empezado, pero si alguien esperaba que él se quedara triste o guardara luto por el amor perdido, estaba más que equivocado. Esto era algo que el propio Borja explicaba en sus redes sociales ante las críticas, "No se puede guardar el duelo a alguien que tiene pareja". Además, explicaba que no estaba en el programa para encontrar el amor, sino para tentar a las chicas y ver si eran fieles a sus parejas. Toda esta controversia surgió cuando, pasado un tiempo, se besó apasionadamente con Alba, otra de las participantes. Una situación que era especialmente llamativa porque Alba García era pareja de Álvaro Rubio, que era amigo de Borja hasta ese momento. Alba decidía arriesgarse, dejar de controlarse y se lanzaba a besar apasionadamente a Rubán en el jacuzzi, algo que el joven había consentido con gusto. Unos besos que se producían justo después de que sonara la alarma en la villa, señal de que uno de los chicos había caído en la tentación. Parecía que Alba había esperado un momento así para decidirse, aunque en este caso, realmente era su pareja quien había hecho saltar las alarmas, porque estaba dejándose llevar por la pasión entre las sábanas junto a Érika. En la hoguera entre la pareja, las cosas quedaban claras, "La primera vez que me besé con él en el jacuzzi sí que me arrepentí de hacerlo, porque pienso que podría haberlo aguantado", decía Alba sobre su vínculo con Borja. "Es verdad que luego hemos estado igual y de eso no me he arrepentido".

El flirteo de Alba García y Borja Gómez que rompió su amistad con Álvaro Rubio