Fran, al borde de llevarse el bote de 'Rueda la letra': las dos palabras que se le han resistido

Fran y Lilit compiten por un bote de 320.000 euros en ‘La Rueda’ de ‘ Rueda la letra ’ de este domingo 27 de septiembre . Lilit ha conseguido 119 segundos para poder completar su rueda mientras que Fran, por su parte, ha obtenido 114 segundos.

Así ha sido ‘La Rueda’ de Fran y Lilit este domingo 27 de septiembre

Fran ha tenido un arranque brutal, llegando a acertar diez letras del tirón. “Qué bestialidad”, llega a exclamar el presentador del concurso, Carlos Sobera, al respecto. Pero quedaba mucha prueba por delante y Lilit también ha tenido muy buenas jugadas, acertando entre seis y siete respuestas consecutivas.

A medida que avanzaba la prueba, Fran y Lilit han pasado en varias respuestas, siendo Lilit la primera en fallar en la letra X. Esto dejaba a Fran como el único de los dos concursantes con opciones de llevarse el bote: “No estoy nervioso, estoy como en el salón de mi casa”, revela, ante la perplejidad de Carlos Sobera.