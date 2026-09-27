Fran, al borde de llevarse el bote de 'Rueda la letra': las dos palabras que se le han resistido

Fran y Lilit compiten por un bote de 320.000 euros en ‘La Rueda’ de ‘Rueda la letra’ de este domingo 27 de septiembre. Lilit ha conseguido 119 segundos para poder completar su rueda mientras que Fran, por su parte, ha obtenido 114 segundos.
Fran ha tenido un arranque brutal, llegando a acertar diez letras del tirón. “Qué bestialidad”, llega a exclamar el presentador del concurso, Carlos Sobera, al respecto. Pero quedaba mucha prueba por delante y Lilit también ha tenido muy buenas jugadas, acertando entre seis y siete respuestas consecutivas.
A medida que avanzaba la prueba, Fran y Lilit han pasado en varias respuestas, siendo Lilit la primera en fallar en la letra X. Esto dejaba a Fran como el único de los dos concursantes con opciones de llevarse el bote: “No estoy nervioso, estoy como en el salón de mi casa”, revela, ante la perplejidad de Carlos Sobera.
Finalmente, Lilit se ha quedado con 21 aciertos y 1 fallo mientras que Fran ha estado a solo dos palabras de alzarse con el bote acumulado. Se la ha jugado y ha tenido un fallo. Con 23 aciertos, se convierte en el ganador del programa de este domingo.