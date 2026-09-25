Fran se arriesga hasta el último momento y sorprende con su jugada en 'La rueda': ''Vamos a por ello''

Los dos concursantes lo dan todo en cada una de las pruebas y luchan por conseguir el gran bote que asciende hasta los 308.000 euros .

En el programa anterior de 'Rueda la letra' , Lilit y Fran consiguieron empatar, por lo que ambos aseguraron su silla en el concurso. Junto a ellos juegan los nuevos invitados especiales, Sheila Casas, Iris Tió, Álex Barahona y Dennis González.

Así ha terminado la rueda

Fran es el primero en jugar a ‘La rueda’ en esta ocasión y cuenta con 128 segundos. Lilit, por su parte, es la segunda en enfrentarse a la prueba y cuenta con 114 segundos.

El duelo al principio no ha estado muy ajustado, Lilit ha cogido carrerilla y ha conseguido acabar antes que su contrincante consiguiendo 18 aciertos y un fallo.

Pero, en la recta final, Fran se ha lanzado y ha conseguido alcanzar a Lilit consiguiendo 18 aciertos y dos fallos, por lo que ha decidido arriesgarse y ha conseguido un acierto más, por lo que Fran vence a Lilit y se lleva los 1.200 euros a casa.

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