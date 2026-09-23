¡Allá tú! 23 septiembre 2026

La concursante rechaza una primera oferta, recurre a una “limpia” contra la mala suerte y acaba tomando una decisión que celebra por todo lo alto al descubrir qué escondía su caja.

En ‘¡Allá tú!’ se puede pasar de calcular cuánto cuesta una vaca a celebrar que no te llevas un limpiador lingual. Y, entre medias, todavía queda tiempo para una “limpia” de malas energías y una canción sobre un pingüino. Jessy ha protagonizado una jugada tan disparatada como emocionante, con una decisión final que le ha permitido respirar tranquila: aceptar los 5.066 euros de la banquera. Pero llegar hasta ese “me planto” no ha sido precisamente un paseo. Antes ha habido dinero triturado, supersticiones y un panel que cada vez daba menos alegrías. Una primera oferta que daba para “la vaca y para el pienso” La banquera comenzaba aprovechando las aficiones de la concursante para lanzar una advertencia con retranca: “Ella monta a caballo y monta en moto. Como siga así, va a montar un drama”. Jessy recogía el guante sin problemas: “Soy muy dramática, se me daría muy bien”.

La primera propuesta del fragmento era de 3.580 euros, una cantidad que provocaba dudas y unas cuentas muy particulares: “Esto ya me da para la vaca y para el pienso de la vaca”. Sin embargo, decidía seguir jugando. “Puede que me equivoque”, admitía antes de mandar el dinero a la trituradora entre los ánimos del plató. Tocaba abrir tres cajas más y comprobar si la valentía tenía premio. Una “limpia” que acaba dando pie a la broma de la banquera Con las siguientes aperturas llegaban los nervios. Jessy reconocía que es muy supersticiosa y explicaba algunas de sus costumbres: llevar siempre una cadenita, evitar pasar por debajo de escaleras o ponerse tensa cuando se rompe un cristal. Los gatos negros, eso sí, quedaban fuera de cualquier sospecha: le encantan todos los animales. En pleno intento de cambiar la suerte, Pilar intervenía con una particular “limpia”. “Polvitos mágicos te voy a echar y el mal de ojo te voy a quitar”, decía mientras Jessy se dejaba ayudar. Las cajas, sin embargo, no daban el respiro que esperaba. El panel se complicaba y la banquera aprovechaba su siguiente llamada para rematar la escena: “Pilar, que lo tuyo no es limpieza de aura, es limpieza de bolsillos”. La nueva oferta ascendía a 5.066 euros. Esta vez había mucho que pensar. Una canción de pingüinos antes de la gran decisión Antes de aconsejarla, Jorge le ponía una condición: cantar. Jessy aceptaba y se arrancaba con una breve canción sobre un pingüino, sumando otro momento surrealista a una partida que ya iba bien servida. Después llegaba el consejo. Su compañero advertía del riesgo de continuar con aquel panel y reconocía que, en su lugar, aceptaría el dinero: “Es raro que lo diga yo, pero en este punto… casi que me lo quedaría”.

¿Cuánto vale una vaca?, una pregunta clave para jugar en '¡Allá tú!'