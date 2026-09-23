A la carta
En directo
Originals
Hazte Infinity+
Suscripciones
¡Allá tú!
¡Allá tú!23 septiembre 2026

Jessy se planta a tiempo en ‘¡Allá tú!’: “Me da para una vaca”

La concursante rechaza una primera oferta, recurre a una “limpia” contra la mala suerte y acaba tomando una decisión que celebra por todo lo alto al descubrir qué escondía su caja.
Compartir:

En ‘¡Allá tú!’ se puede pasar de calcular cuánto cuesta una vaca a celebrar que no te llevas un limpiador lingual. Y, entre medias, todavía queda tiempo para una “limpia” de malas energías y una canción sobre un pingüino. Jessy ha protagonizado una jugada tan disparatada como emocionante, con una decisión final que le ha permitido respirar tranquila: aceptar los 5.066 euros de la banquera.

Pero llegar hasta ese “me planto” no ha sido precisamente un paseo. Antes ha habido dinero triturado, supersticiones y un panel que cada vez daba menos alegrías.

Una primera oferta que daba para “la vaca y para el pienso”

La banquera comenzaba aprovechando las aficiones de la concursante para lanzar una advertencia con retranca: “Ella monta a caballo y monta en moto. Como siga así, va a montar un drama”. Jessy recogía el guante sin problemas: “Soy muy dramática, se me daría muy bien”.

La primera propuesta del fragmento era de 3.580 euros, una cantidad que provocaba dudas y unas cuentas muy particulares: “Esto ya me da para la vaca y para el pienso de la vaca”.

Sin embargo, decidía seguir jugando. “Puede que me equivoque”, admitía antes de mandar el dinero a la trituradora entre los ánimos del plató. Tocaba abrir tres cajas más y comprobar si la valentía tenía premio.

Una “limpia” que acaba dando pie a la broma de la banquera

Con las siguientes aperturas llegaban los nervios. Jessy reconocía que es muy supersticiosa y explicaba algunas de sus costumbres: llevar siempre una cadenita, evitar pasar por debajo de escaleras o ponerse tensa cuando se rompe un cristal. Los gatos negros, eso sí, quedaban fuera de cualquier sospecha: le encantan todos los animales.

En pleno intento de cambiar la suerte, Pilar intervenía con una particular “limpia”. “Polvitos mágicos te voy a echar y el mal de ojo te voy a quitar”, decía mientras Jessy se dejaba ayudar.

Las cajas, sin embargo, no daban el respiro que esperaba. El panel se complicaba y la banquera aprovechaba su siguiente llamada para rematar la escena: “Pilar, que lo tuyo no es limpieza de aura, es limpieza de bolsillos”.

La nueva oferta ascendía a 5.066 euros. Esta vez había mucho que pensar.

Una canción de pingüinos antes de la gran decisión

Antes de aconsejarla, Jorge le ponía una condición: cantar. Jessy aceptaba y se arrancaba con una breve canción sobre un pingüino, sumando otro momento surrealista a una partida que ya iba bien servida.

Después llegaba el consejo. Su compañero advertía del riesgo de continuar con aquel panel y reconocía que, en su lugar, aceptaría el dinero: “Es raro que lo diga yo, pero en este punto… casi que me lo quedaría”.

¿Cuánto vale una vaca?, una pregunta clave para jugar en '¡Allá tú!'
¿Cuánto vale una vaca?, una pregunta clave para jugar en '¡Allá tú!'

Jessy todavía veía posibilidades de mejorar el premio, pero había algo que pesaba más: la oferta ya estaba sobre la mesa. “Yo creo que sí que van a salir las rojas, pero esto lo tengo. Me planto”.

Su caja escondía un limpiador lingual

La celebración fue creciendo al abrir las cajas que habría elegido de haber continuado. Las reacciones del plató y la evolución del panel reforzaban su decisión: se había retirado a tiempo.

El desenlace despejaba cualquier duda. En su caja podía haber 500 euros o un limpiador lingual. Y lo que había acompañado a Jessy durante toda la jugada era, precisamente, el limpiador.

Se marchaba con 5.066 euros y una buena razón para celebrarlo.

MÁS NOTICIAS

Agregar a favoritosSíguenos en Discover

Te puede interesar

Ver más