¡Allá tú! 21 septiembre 2026

La concursante de La Rioja acepta la oferta de la banquera pensando en lo que le cuesta ganar ese dinero en la fábrica. Pero su caja guarda una sorpresa de 50.000 euros

Hay ofertas que no se valoran solo mirando el panel. También pesan los madrugones, los turnos de trabajo y las necesidades que esperan en casa. Ana, de La Rioja, lo ha tenido muy presente en su paso por ‘¡Allá tú!’. Acompañada por su hermano Jorge, la concursante ha decidido asegurarse 10.620 euros, aunque todavía quedaban premios capaces de poner los nervios a bailar. Y la banquera, incluso después de cerrar el trato, tenía unas cuantas llamadas pendientes. Seria y concentrada, Ana también ha protagonizado momentos divertidos con sus compañeros. Su mirada intensa, de esas que parecen hacer un escáner, y su habilidad para aparecer y desaparecer sin hacer ruido han dado juego entre caja y caja. “Sí, soy muy curiosa”, reconocía antes de que acabaran comparándola con una ninja. Pero, cuando había dinero sobre la mesa, las dudas se imponían a las bromas.

Una oferta de 10.620 euros y una decisión muy personal La banquera ha puesto a prueba a Ana con una primera propuesta de 6.970 euros. El panel conservaba opciones muy atractivas y Jorge tenía claro que merecía la pena continuar: “Con este panel, si no juegas tú, no juega nadie”. Su hermana, sin embargo, no se sentía tan segura. “Es que no tengo nada de confianza en mí. Confío más en vosotros y en lo que me digáis”, admitía. Animada por su acompañante y sus compañeros, ha terminado triturando la oferta. Tras otras tres cajas, la siguiente llamada ha cambiado la situación. La banquera subía hasta los 10.620 euros y Ana ponía esa cantidad en perspectiva: “Esto me cuesta mucho ganarlo, es verdad, en la fábrica. Yo me levanto a las 5 de la mañana”. Además, explicaba que trabaja a turnos rotativos de mañana, tarde y noche. El panel seguía ofreciendo posibilidades, pero ella ya sabía cuánto le ayudaría aquel dinero, que quería destinar al coche. “A mí me hace mucha falta la pasta. Yo no me voy a arriesgar”, ha sentenciado.

Ana necesitaba el dinero y se planta con 10.620 euros en ‘¡Allá tú!’