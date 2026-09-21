Hay ofertas que no se valoran solo mirando el panel. También pesan los madrugones, los turnos de trabajo y las necesidades que esperan en casa. Ana, de La Rioja, lo ha tenido muy presente en su paso por ‘¡Allá tú!’. Acompañada por su hermano Jorge, la concursante ha decidido asegurarse 10.620 euros, aunque todavía quedaban premios capaces de poner los nervios a bailar. Y la banquera, incluso después de cerrar el trato, tenía unas cuantas llamadas pendientes.
Seria y concentrada, Ana también ha protagonizado momentos divertidos con sus compañeros. Su mirada intensa, de esas que parecen hacer un escáner, y su habilidad para aparecer y desaparecer sin hacer ruido han dado juego entre caja y caja. “Sí, soy muy curiosa”, reconocía antes de que acabaran comparándola con una ninja.
Pero, cuando había dinero sobre la mesa, las dudas se imponían a las bromas.
La banquera ha puesto a prueba a Ana con una primera propuesta de 6.970 euros. El panel conservaba opciones muy atractivas y Jorge tenía claro que merecía la pena continuar: “Con este panel, si no juegas tú, no juega nadie”.
Su hermana, sin embargo, no se sentía tan segura. “Es que no tengo nada de confianza en mí. Confío más en vosotros y en lo que me digáis”, admitía. Animada por su acompañante y sus compañeros, ha terminado triturando la oferta.
Tras otras tres cajas, la siguiente llamada ha cambiado la situación. La banquera subía hasta los 10.620 euros y Ana ponía esa cantidad en perspectiva: “Esto me cuesta mucho ganarlo, es verdad, en la fábrica. Yo me levanto a las 5 de la mañana”. Además, explicaba que trabaja a turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
El panel seguía ofreciendo posibilidades, pero ella ya sabía cuánto le ayudaría aquel dinero, que quería destinar al coche. “A mí me hace mucha falta la pasta. Yo no me voy a arriesgar”, ha sentenciado.
Jorge ha respetado su decisión y Ana se ha plantado. Los 10.620 euros ya eran suyos. Faltaba descubrir cuánto iba a costar, en nervios, comprobar el contenido de su caja.
Con el premio asegurado, el programa ha reconstruido qué habría sucedido si Ana hubiese seguido jugando. Y ahí ha comenzado la particular tortura de las ofertas hipotéticas.
La banquera ha asegurado que habría puesto sobre la mesa 22.000 euros en la siguiente ronda. Más adelante, la propuesta habría bajado a 12.500 euros, todavía por encima de la cantidad aceptada. Cada llamada añadía una nueva oportunidad de preguntarse aquello de “¿y si hubiera seguido?”.
El desenlace ha dejado dos cantidades posibles para su caja número 10: 750 o 50.000 euros. Antes de abrirla, la banquera ha vuelto a llamar para comunicar que, en ese escenario, habría ofrecido 25.000 euros.
Finalmente, la caja de Ana contenía 50.000 euros. El premio grande había estado delante de ella durante toda la jugada.