¡Allá tú! 17 septiembre 2026

El concursante de Pontevedra vive una jugada llena de emociones junto a su madre: ofertas a la trituradora, un recuerdo muy personal y una decisión que deja los grandes premios para el desenlace

Javier ha necesitado muy poco tiempo en '¡Allá tú!' para revolucionar el plató. El concursante de Pontevedra, orgulloso de ser vigués, ha pasado de la seriedad inicial a celebrar cada caja con una intensidad que su madre apenas podía contener. Y, por el camino, ha conseguido algo que no ocurre todos los días: que la banquera se arranque a rapear. Con ganas de llegar lejos, Javier ha afrontado su jugada con una filosofía bastante clara: mientras el panel acompañase, las ofertas tenían muchas papeletas para acabar en la trituradora. Sin embargo, una cifra con un guiño a su número favorito ha terminado por hacerle frenar. La banquera se viene arriba con el rap y Javier responde Las llamadas de la banquera han tenido su propia banda sonora. Entre rimas, bromas y algún que otro momento de vergüenza, la negociación se ha convertido en una improvisada batalla musical. Javier tampoco se ha quedado atrás: "Si no es una oferta alta, dile que no hace falta".

La respuesta ha llegado con nuevas rimas y con el presentador haciendo de intermediario en este particular espectáculo: "Si quieres irte de crucero, tendrás que ganar mucho, mucho más dinero". Pero, más allá del concierto, lo que importaba era la cifra. Y los 6.060 euros que la banquera ha puesto sobre la mesa no han conseguido convencer al concursante. Su madre ha intentado que se detuviera a escuchar, aunque Javier tenía otros planes. Entre gritos de "¡Trituradora!", ha rechazado la propuesta para seguir abriendo cajas. La decisión tenía su peligro: todavía podía perder los grandes premios y acabar con el biberón. Él, de momento, prefería intentarlo. El silbato que esconde un recuerdo muy especial Entre tanta euforia, Javier también ha compartido una historia que ha cambiado el tono de la jugada. Aunque asegura que no cree en la suerte ni en los amuletos, ha enseñado un silbato que le recuerda a los tótems de su película favorita, relacionada con los sueños. El objeto tiene, además, un significado mucho más personal. Se lo enseñó su pareja y lo había hecho el padre de esta, fallecido un par de años atrás. "Cada vez que lo veo, pienso en el padre o en la pareja que quiero ser", ha explicado. Un recuerdo que ha dado paso a una invitación desde el plató: "Sopla por él". Javier también ha contado que algunos números le resultan especialmente queridos porque los llevó como dorsal cuando jugaba al fútbol. Entre ellos está el 19, que lleva tatuado en la piel. Un detalle que acabaría cobrando protagonismo en la siguiente negociación. Una oferta de 13.919 euros consigue frenarle Con los premios de 50.000 y 75.000 euros todavía en juego, la tensión ha ido creciendo. Javier celebraba, dudaba y reconocía abiertamente cómo se encontraba: "Estoy muy nervioso". La banquera ha vuelto a llamar, ha pedido otra actuación con acompañamiento de beatbox y ha lanzado una propuesta mucho más difícil de mandar a la trituradora: 13.919 euros. Esta vez, su madre ha conseguido detener el impulso: "Siéntate. Vamos a hablarlo".

Javier duda ante la oferta de 13.919 euros, con las cajas de 50.000 y 75.000 todavía en juego.