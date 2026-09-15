¡Allá tú! 15 septiembre 2026

El concursante de Cáceres rechaza una primera oferta de 4.334 euros y afronta una decisión angustiosa junto a su hermana Alba, con los 50.000 euros todavía en juego

Iván ha vivido su jugada en ‘¡Allá tú!’ con las emociones a todo volumen. El concursante de Cáceres ha bromeado con sus compañeros, ha sufrido al triturar un cheque y ha buscado en las estadísticas un motivo para seguir abriendo cajas. A su lado, su hermana Alba ha compartido una montaña rusa que terminaba con 7.007 euros en el bolsillo y una última sorpresa que confirmaba que tenía motivos para celebrarlo. Pero antes de llegar a ese desenlace había mucho que decidir. Sobre todo, cuánto estaba dispuesto a arriesgar por unos 50.000 euros que seguían en el panel y que podían desaparecer en cualquier momento. Iván tritura 4.334 euros y se arrepiente mientras lo hace La primera gran encrucijada llegaba con una oferta de la banquera de 4.334 euros. Una cifra capicúa que daba pie a las bromas, aunque a Iván le preocupaba bastante más lo que podía pasar si seguía jugando: "Si yo ahora abro los 50.000, me quedo sin un duro".

Tenía que abrir tres cajas y buscaba consejo entre sus compañeros. Jorge veía posibilidades de mejorar la oferta, pero también le recordaban que debía sentirse cómodo con la decisión y aceptar que podía acabar llevándose menos. La teoría estaba clara. La práctica, bastante menos. "Me lo estáis diciendo como aquello de: ‘Es tu decisión’. No, ya lo sé", protestaba Iván, desbordado por las dudas. Con el impulso de Alba, finalmente se animaba a continuar. Eso sí, antes dejaba una advertencia cargada de humor: "Si pierdo el dinero, tendremos un recuerdo terrible para toda la vida". Y el paso por la trituradora no le resultaba precisamente liberador. "Lo estoy pasando muy mal", repetía mientras renunciaba al cheque. Los 50.000 euros resisten y la banquera sube a 7.007 A partir de ahí, cada apertura se convertía en una pequeña prueba de resistencia. Iván se agarraba a las probabilidades de que aparecieran cajas rojas, mientras sus compañeros le dedicaban mensajes de cariño y alguna que otra broma sobre su inagotable energía. Ni siquiera los nervios le impedían detenerse en las fotografías de su familia o comentar lo bien que le caían los concursantes. Aunque, cuando la espera se alargaba, terminaba por resumir sus prioridades: "Ábreme la caja ya". Las tres aperturas dejaron los 50.000 euros a salvo, pero también un panel delicado. El gran premio seguía siendo su principal esperanza para negociar con la banquera. Entonces llegaba la llamada. La nueva propuesta ascendía a 7.007 euros y a Iván le cambiaba el gesto: "No he visto tanto dinero en mi vida". Acto seguido buscaba a su hermana para compartir la impresión: "Yo no he visto eso en mi vida, Alba".

Iván tritura 4.332 euros: "Lo estoy pasando muy mal"