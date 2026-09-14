Marta rompe la lista de una adivina en '¡Allá tú!' y se planta con 3.444 euros

Hay concursantes que eligen las cajas por alguna fecha de cumpleaños, otros que se dejan llevar por sus compañeros y otros que confían en una corazonada. Marta ha llegado a '¡Allá tú!' con una lista elaborada por una adivina. Una estrategia que prometía poner algo de orden en el imprevisible juego de las cajas, pero que ha durado bastante menos de lo que ella esperaba.

Acompañada por su hijo Carlos, la concursante ha protagonizado una partida con nervios, mucho humor y un objetivo muy concreto: conseguir dinero para la entrada de un piso. Aunque, antes de conocer las ofertas de la banquera, ha tenido que ajustar cuentas con su particular método de selección.

Una lista que acaba hecha pedazos

Cuando Juanra Bonet le ha preguntado por el papel que llevaba preparado, Marta ha explicado su origen sin rodeos: "Cuando me enteré que venía aquí, pues me fui a ver a una adivina". No la conocía personalmente, aunque tenía referencias de otras personas, y le hizo una petición: "Por favor, hazme una lista aleatoria, si puedes".

Eso sí, su confianza tenía condiciones: "Voy a empezar así, pero si no me gusta, pues rápidamente cambio".

Dicho y hecho. La primera elección, el número 7, ha eliminado una cantidad alta y provocado su primera reacción: "Escucha, lo voy a quemar. ¿No tienes un mechero o algo?". Todavía ha concedido una segunda oportunidad al papel y ha elegido el 19, pero el resultado tampoco le ha gustado.