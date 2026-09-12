Un fallo de Lilit en su 'Rueda' deja a Fran solo en la lucha por el bote de 230.000 euros

Fran y Lilit se han vuelto a ver las caras en 'La Rueda' un programa más de 'Rueda la letra' , por sexta vez. Mientras que él comenzaba su prueba final con un total de 145 segundos, ella lo hacía con 122.

Así ha sido ‘La Rueda’ de Lilit y Fran

Los tenían una prueba por delante para conseguir un bote valorado en 230.000 euros, pero cuando Lilit ha llegado a la letra V se ha bajado de esta lucha al fallar la respuesta correcta. Ese error le aleja del bote.

Tras este fallo, solo Fran tenía opciones de ganar el gran bote que acumula más de 200.000 euros. Cuando Lilit se ha quedado sin tiempo, Fran tenía aún muchos segundos por delante y un esprint final para superarla en aciertos.

¿Quién de los dos conseguirá más aciertos para asegurarse una plaza en el próximo programa? ¿Logrará Fran no solo superar a Lilit en aciertos si no también alzarse con el bote de ‘Rueda la letra’? La respuesta, en el vídeo.

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS