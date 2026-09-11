Carlos Sobera reacciona asombrado a 'La rueda' de Fran: ''Qué memoria prodigiosa''

Los concursantes han llevado a cabo un gran concurso lleno de divertidas pruebas en las que los invitados especiales les han sido de gran ayuda. Después de hacerse con los segundos necesarios para sumar a 'La rueda', Lilit y Fran se ven las caras de nuevo .

Lilit y Fran vuelven a enfrentarse en la prueba final de ‘Rueda la letra’ después de que ella consiguiese vencerle a él por primera vez en el programa anterior.

Así ha terminado la rueda

En esta ocasión es Lilit la que tiene el privilegio de elegir el sobre que contiene las distintas ruedas y se decanta por el número dos, dejándole a Fran el número uno.

Lilit ha conseguido 136 segundos y comienza a jugar acertando seis palabras del tirón. Llega el turno de Fran, que ha conseguido 126 segundos y acierta cuatro palabras.

Los concursantes han protagonizado un duelo de infarto y en todo momento han ido muy igualados, tanto que Lilit ha acabado con 19 aciertos y dos fallos y Fran con 19 aciertos y un fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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