Carlos Sobera reacciona asombrado a 'La rueda' de Fran: ''Qué memoria prodigiosa''

Lilit y Fran vuelven a enfrentarse en la prueba final de ‘Rueda la letra’ después de que ella consiguiese vencerle a él por primera vez en el programa anterior.
Los concursantes han llevado a cabo un gran concurso lleno de divertidas pruebas en las que los invitados especiales les han sido de gran ayuda. Después de hacerse con los segundos necesarios para sumar a 'La rueda', Lilit y Fran se ven las caras de nuevo.
En esta ocasión es Lilit la que tiene el privilegio de elegir el sobre que contiene las distintas ruedas y se decanta por el número dos, dejándole a Fran el número uno.
Lilit ha conseguido 136 segundos y comienza a jugar acertando seis palabras del tirón. Llega el turno de Fran, que ha conseguido 126 segundos y acierta cuatro palabras.
Los concursantes han protagonizado un duelo de infarto y en todo momento han ido muy igualados, tanto que Lilit ha acabado con 19 aciertos y dos fallos y Fran con 19 aciertos y un fallo.
Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.