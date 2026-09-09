Con su lista de números preparada, Zaide va abriendo cajas y tomando decisiones. La primera oferta de este tramo asciende a 6.555 euros , una cantidad que no desprecia, aunque tampoco considera suficiente para abandonar: “Es dinero”, reconoce, antes de defender las posibilidades que conserva su panel.

Tanto es así que Cris se ofrece a ayudarla a encontrar esa vivienda si consigue el gran premio. Asturias o Cantabria: la búsqueda tiene ya hasta posibles destinos. “Ojalá de verdad llegara a tu edad con esa energía y con esas ganas de vivir”, le desea su compañera antes de abrir su caja.

A Zaide le sobran energía, ganas de viajar y motivos para intentar llevarse los 150.000 euros de ‘¡Allá tú!’ . Brasileña de nacimiento y concursante de Asturias, llega acompañada de su hija y con un objetivo muy concreto: “Necesito una casa para cuando me jubile” . Tiene 66 años, aunque Juanma Bonet le echa 40, y una vitalidad que también conquista a sus compañeros.

La partida continúa y llega otra propuesta de 9.315 euros. Zaide vuelve a seguir adelante entre los ánimos de sus compañeros, hasta que la banquera pone sobre la mesa una reflexión dirigida a su historia personal: “El optimismo es fantástico para empezar una nueva vida en otro país, pero para conservar dinero se necesita algo más aburrido, la prudencia”.

El consejo llega acompañado de una nueva cifra: 16.661 euros. Esta vez, la decisión tendrá que esperar a un momento mucho más personal.

Las fotografías de su familia cambian el tono de la partida

Antes de resolver la oferta, Zaide demuestra que también sabe reírse de sus propios despistes. Cuenta que olvidó contratar al fotógrafo de su boda y encontró a alguien que hacía vídeos apenas un día antes del enlace. El resultado fue memorable, aunque por razones que ella no había previsto.

Pidió que no la grabaran de perfil, pero acabó precisamente así en las imágenes. También la filmaron de espaldas junto a su marido y, para completar la faena, cambiaron la canción que había elegido. “Tengo un vídeo de perfil que no me gustaba, de espaldas, con la música que no era mía”, resume.

De las risas pasa a la emoción cuando su hija le muestra unas fotografías familiares, entre ellas imágenes de sus padres, a quienes perdió hace 28 años. “No sé dónde encontraste eso”, expresa, sorprendida por un detalle que toca una fibra muy especial.

“Como no sabía que era imposible, lo hice”: su frase antes de plantarse

Zaide comparte entonces una frase que lleva siempre consigo: “Como no sabía que era imposible, lo hice”. Y, justo después, anuncia su decisión: se planta.

Los 16.661 euros ya son suyos, aunque todavía queda descubrir qué habría ocurrido de haber continuado. Las primeras aperturas muestran que la oferta habría subido, pero ella tiene clara su postura: “No iba a arriesgarme”.

Finalmente, su caja contiene la caja negra, cuyo importe se revela al terminar: 17.667 euros, una cantidad cercana al premio que ha aceptado. Zaide cierra así su paso por el concurso con un buen pellizco, el cariño de sus compañeros y una sorpresa familiar que también se lleva a casa.

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