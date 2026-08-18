Juanra Bonet se queda sin palabras al encontrar a su doble entre el público de '¡Allá tú!'

En el plató de ‘¡Allá tú!’ puede pasar de todo, y sin duda, esto pasará a la historia como uno de los momentazos de todo el programa. El protagonista de este momento es Juanra Bonet, el presentador, que lo último que se esperaba era a encontrar a su doble entre el público del programa.
Juanra Bonet empezó a caminar por el suelo, intentando no ser visto por las cámaras, hasta que uno de los concursantes le advirtió que no importaba si se quedaba escondido un poquito más: “En el público hay uno como tú”. Al principio, no entendía nada, hasta que los concursantes y el público empezaron a darse cuenta y alucinar con el parecido físico de ellos dos.
Ante la posibilidad de ponerse frente a frente con su doble, el presentador no pudo contener la curiosidad y se dirigió hacia el público para comprobar sus parecidos. Su doble, amenazó con quitarle el puesto y dejar a Juanra entre el público. Tras este momento tan curioso, Juanra Bonet bromeó sobre la situación. ‘’Como son en Telecinco, que tenemos a otro como tú’’, dijo el presentador ante la posibilidad de ser sustituido en cualquier momento por su doble.
Al llegar de vuelta a la mesa, reciben una llamada de la banquera con una nueva oferta, en este caso de 5.777 euros, una cantidad muy buena, pero que no llega para el lavadero que la concursante quiere. Además, todavía estaban en juego 100.000 euros, por lo que decidió triturar y seguir abriendo cajas.