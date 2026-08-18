Juanra Bonet se queda sin palabras al encontrar a su doble entre el público de '¡Allá tú!'

En el plató de ‘ ¡Allá tú! ’ puede pasar de todo, y sin duda, esto pasará a la historia como uno de los momentazos de todo el programa. El protagonista de este momento es Juanra Bonet, el presentador, que lo último que se esperaba era a encontrar a su doble entre el público del programa .

Juanra Bonet, el presentador, que lo último que se esperaba era a encontrar a su doble entre el público del programa

Juanra Bonet empezó a caminar por el suelo, intentando no ser visto por las cámaras, hasta que uno de los concursantes le advirtió que no importaba si se quedaba escondido un poquito más: “En el público hay uno como tú”. Al principio, no entendía nada, hasta que los concursantes y el público empezaron a darse cuenta y alucinar con el parecido físico de ellos dos.

Ante la posibilidad de ponerse frente a frente con su doble, el presentador no pudo contener la curiosidad y se dirigió hacia el público para comprobar sus parecidos. Su doble, amenazó con quitarle el puesto y dejar a Juanra entre el público. Tras este momento tan curioso, Juanra Bonet bromeó sobre la situación. ‘’Como son en Telecinco, que tenemos a otro como tú’’, dijo el presentador ante la posibilidad de ser sustituido en cualquier momento por su doble.